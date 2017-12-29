Василиса Володина напомнила, что год Собаки начнется только в феврале
29 декабря 2017, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Астролог, ведущая программы "Давай поженимся" Василиса Володина обратила внимание и призвала своих плоклонников принять к сведению, что год Желтой Собаки наступит по китайскому календарю только в феврале. Она призвала не стремиться именно сейчас угодить символу наступающему 2018 году.
Астролог посоветовала, как желательно встретить Новый год и провести новогоднюю ночь.
Володина предлагает выбирать яркие наряды. Цвета предпочтительны: золотистый и золотой, оранжевый, розовый, персиковый, экрю, молочный, нежная зелень или бирюза.
От мяса отказываться не надо. По рекомендации Василисы, хорошо запечь кусок мяса с розмарином. На столе желательны оливки-маслины, виноград и вино, ягоды, легкий десерт.
Как советует астролог, хорошо организовать вечеринку на любую тему искусства с награждениями.