Сахалин

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Александр Галушка пожелал дальневосточникам любви и взаимопонимания

29 декабря 2017, 12:54 [«Аргументы Недели. Сахалин», Данил Смирнов ]

Александр Галушка пожелал дальневосточникам любви и взаимопонимания
Александр Галушка

В канун Новогодний праздников в адрес сахалинцев и курильчан поступает много различных поздравлений. Одним из первых нас поздравил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка:

Дорогие дальневосточники! От всей души поздравляю вас с Новым годом! По доброй традиции мы всегда стремимся встретить этот самый любимый семейный праздник в кругу самых близких людей. Мы вместе подводим итоги, радуемся нашим успехам и строим планы на будущее.

Каждому из нас уходящий 2017 год дорог чем-то своим, особенным. Созданием семьи, рождением ребенка, новыми встречами и открытиями, профессиональными успехами и достижениями. Именно из всех этих побед, из личного вклада каждого человека и складывается история Дальнего Востока, нашей великой Родины – России. У нас в регионе живут открытые, доброжелательные, сильные духом люди, которые очень любят свою землю и своим трудом с каждым днем делают её еще прекраснее. Глубоко убежден, с такими людьми у Дальнего Востока большое будущее!

Дорогие друзья! Дальневосточники первыми встречают Новый год в стране. В эти чудесные дни давайте пожелаем друг другу счастья, успехов, удачи и вдохновения! Пусть в каждом доме царят любовь и взаимопонимание! Пусть будут всегда здоровы наши родные и близкие! Пусть сбудутся все наши самые заветные мечты!

С праздником, Дальний Восток! С Новым, 2018 годом!

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Александр Галушка пожелал дальневосточникам любви и взаимопонимания

Александр Галушка пожелал дальневосточникам любви и взаимопонимания 12:54

В канун Новогодний праздников в адрес сахалинцев и курильчан поступает много различных поздравлений. Одним из первых нас поздравил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка >>
Как и в чем встречать Новый год

Как и в чем встречать Новый год 28.12 10:29

Новогодние праздники, пожалуй, самый счастливый и сказочный период в году. В преддверии торжества каждого из нас занимают приятные хлопоты. Мы раздумываем над тем, как украсить свой дом, какие подарки выбрать, что приготовить к столу, а главное, как правильно встретить праздник, чтобы привлечь удачу и везение. >>
На Сахалине внедряют новейшие технологии восстановления зрения

На Сахалине внедряют новейшие технологии восстановления зрения 28.12 10:28

Оборудование от лучших мировых производителей получила южносахалинская больница имени Анкудинова. Это трехмерный оптический томограф и офтальмологическая хирургическая система. Новая аппаратура помогает медикам диагностировать заболевания глаз и проводить сложные операции. >>
На лучшем горнолыжном курорте Дальнего Востока стартовал зимний сезон

На лучшем горнолыжном курорте Дальнего Востока стартовал зимний сезон 28.12 10:26

В субботу, 23 декабря, прошло официальное открытие спортивно­-туристического комплекса «Горный воздух». Участниками старта зимнего сезона стали сотни жителей и гостей Сахалинской области. >>
Зажги в начале января

Зажги в начале января 28.12 10:24

Куда в Южно ­-Сахалинске сходить с детьми на новогодних каникулах >>
Южный погрузился в праздник

Южный погрузился в праздник 21.12 08:53

В минувшие выходные Южно-­Сахалинск погрузился в атмосферу новогодних праздников: в городском парке и на площадях прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участие тысячи гостей и жителей островной столицы. >>


Как создавалась сахалинская каторга

Как создавалась сахалинская каторга 21.12 08:51

«Аргументы недели» продолжают рассказывать об истории освоения Сахалина и Курильских островов. Во второй половине XIX – начале XX века Сахалину принадлежала особая роль в развитии внешней и внутренней политики России. >>
Новый спортивный центр открыли во Владимировке

Новый спортивный центр открыли во Владимировке 21.12 08:51

Торжественное открытие центра для занятий физической культурой и спортом «Юниор» состоялось в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска.Новый центр – большой подарок для любителей спорта. >>
Японских знатоков русского языка ждут на Сахалине

Японских знатоков русского языка ждут на Сахалине 21.12 08:50

В Саппоро в 49­й раз прошел Всехоккайдский конкурс русского языка. Участники отвечали на вопросы, декламировали стихи наших классиков и выступали на произвольную тему. Они рассказали о связи между людьми из разных стран, об отношении к русскому языку и своих впечатлениях после посещения Сахалина и России. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Совместный бизнес удался

Совместный бизнес удался 21.12 08:50

Во Владивостоке, где впервые состоялся День японского инвестора, примером успешного сотрудничества России и Японии назвали сахалинский проект в сфере туризма и бальнеологии «Хонока» . >>
Корейцы бережно хранят память о предках и передают свои знания детям

Корейцы бережно хранят память о предках и передают свои знания детям 14.12 09:33

В первом поколении сахалинские корейцы претерпели на нашем острове страшные мучения. Согнанные сюда японцами, они практически на всю жизнь расстались с семьями. >>
У нового аэровокзала Южно-Сахалинска будет морская тематика

У нового аэровокзала Южно-Сахалинска будет морская тематика 14.12 09:30

В аэропорту Хомутово идут подготовительные работы по строительству нового аэровокзала. Общая площадь трёхэтажного комплекса составит почти 40 тысяч квадратных метров. Терминал сможет принимать 550 пассажиров внутренних линий и 250 человек в час – с международных рейсов. >>
Социальные проекты обсудили в Южно ­- Сахалинске

Социальные проекты обсудили в Южно ­- Сахалинске 14.12 09:29

Мероприятие организовали правительство Сахалинской области и региональная Общественная палата с целью создания условий для общения представителей некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ и власти. >>
Москва поможет Сахалину переселиться из ветхого жилья

Москва поможет Сахалину переселиться из ветхого жилья 14.12 09:29

Область рассчитывает на федеральную помощь в программе переселения из ветхого жилья >>
Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил создание новой авиакомпании на Сахалине

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил создание новой авиакомпании на Сахалине 08.12 00:57

Погода, присущая Сахалинской области, порой создает такие условия, что перемещаться по региону можно только на крыльях. Но стоимость авиабилетов и недостаточное количество маршрутов не всегда позволяют нашим гражданам летать. Что с этим делать, решали на заседании правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которое состоялось в Хабаровске. >>

//Новости ADWILE

Депутаты утвердили бюджет региона на три года

Депутаты утвердили бюджет региона на три года 07.12 09:51

Сахалинская областная дума в первом чтении утвердила проект бюджета Сахалинской области на 2018–2020 годы. Главный финансовый документ региона сбалансирован, ориентирован на развитие экономики и сохраняет социальную направленность. Такие приоритеты в расходовании средств, предложенные региональным правительством, поддержало подавляющее большинство депутатов. >>
На Сахалине решали, как спасать трудных подростков

На Сахалине решали, как спасать трудных подростков 07.12 09:50

Заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоялось в Сахалинской области. Вопросы обсуждались разные, в частности, говорили о том, как направить на правильный путь так называемых «трудных» подростков. >>
Модернизация транспортной инфраструктуры продолжается

Модернизация транспортной инфраструктуры продолжается 07.12 09:49

В Сахалинской области начались существенные подвижки по развитию морского судоходства, постепенно корректируется работа автомобильной сети, железнодорожного и воздушного транспорта. Региональные власти сегодня налаживают сотрудничество с крупными российскими компаниями и привлекают к деятельности заинтересованных инвесторов. >>
Фигурное катание становится всё более популярным в регионе

Фигурное катание становится всё более популярным в регионе 07.12 09:47

Сложно погрешить против истины, назвав фигурное катание самым красивым видом зимнего спорта. Здесь мастера, перемещаясь на коньках, одновременно выполняют и сложные технические элементы, и двигаются в такт под любимую музыку. >>
Развитие сельского хозяйства обеспечивает Сахалин собственной продукцией

Развитие сельского хозяйства обеспечивает Сахалин собственной продукцией 29.11 14:16

Сельское хозяйство играет важную роль в развитии нашего региона. Сегодня на острове создаются все условия для того, чтобы максимально обеспечить население продуктами местного производства. >>
В Сахалинской области активно строятся социально значимые объекты

В Сахалинской области активно строятся социально значимые объекты 29.11 14:13

Сахалинская область набрала хороший темп строительства жилья. В регионе развивается ипотечное строительство, возводятся арендные дома, люди наконец ­ то получают заветные квадратные метры. Отрадно, что за всем этим не забывают и о строительстве социально значимых объектов, ведь с появлением новых многоэтажек у людей появляется потребность в детских садах, школах, поликлиниках, больницах >>

//Новости партнеров

На новую сахалинскую ферму привезут животных из Европы

На новую сахалинскую ферму привезут животных из Европы 29.11 13:57

Строительство современных коровников в окрестностях сел Троицкое и Новотроицкое Анивского района практически завершилось. Специалисты уже установили новую технику для обслуживания животных, подвели свет и воду, заготовили корма. >>
Юрий Архаров высказался против поправок в Бюджетный кодекс РФ

Юрий Архаров высказался против поправок в Бюджетный кодекс РФ 24.11 09:06

В Москве на заседании Совета Федерации, состоявшемся 22 ноября, обсуждались поправки в Бюджетный кодекс РФ, напрямую затрагивающие интересы жителей Сахалинской области. >>
Что ждёт любителей зимнего спорта на СТК «Горный воздух»

Что ждёт любителей зимнего спорта на СТК «Горный воздух» 23.11 09:23

Любители с ветерком спуститься на горных лыжах или сноуборде со склонов спортивно ­ туристической жемчужины Сахалина смогут по достоинству оценить работу, проведённую в межсезонье. >>
Воздушная гавань преобразится

Воздушная гавань преобразится 22.11 23:59

Модернизация перронов и мест стоянки самолётов началась в аэропорту Южно-­Сахалинска >>
Сахалинская область полностью обеспечила себя овощами

Сахалинская область полностью обеспечила себя овощами 22.11 23:57

Сельскохозяйственные предприятия нашей области завершили уборку урожая. Теперь главной задачей является сохранить то, что собрано, до следующего лета. >>
С именем Невского

С именем Невского 22.11 23:56

Молодёжь охотно собирается под знамёна «Братства», занимающегося популяризацией православной культуры >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры