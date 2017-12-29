Стало известно, когда рассеется туман над Москвой

Синоптики рассказали, когда густой и плотный туман, который повис над Москвой, рассеется. Согласно последней информации, в настоящий момент в столице зафиксирована очень высокая влажность.

Как отмечают специалисты, окончательно туман исчезнет лишь к Новому году в связи с похолоданием. Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", к вечеру видимость в городе станет лучше, однако ночью она вновь может существенно ухудшиться в некоторых районах столицы.

Подчеркивается, что туман в новогоднюю ночь не ожидается, поскольку столбик термометра опустится до минус 2 градусов по Цельсию.