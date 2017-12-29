Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие использование государственных информационных систем на государственной гражданской службе РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В приках входит положение о создании в России "реестра коррупционеров". В документ на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия: фамилия, имя, отчество человека, дата рождения, название организации или госоргана, где он работал, занимаемая должность и номер приказа о его увольнении.

Бывший работодатель уволенного в связи с утратой доверия также будет передавать в реестр данные о его дате рождения, номерах СНИЛС и ИНН, но публиковаться они не будут.

Реестр будет размещаться в федеральной ГИС в интернете. Порядок ведения реестра будет определяться правительством.

Путин подписал ряд документов накануне Нового года, в том числе закон о повышении с 1 января МРОТ до прожиточного минимума и законы, направленные на улучшение демографической ситуации в стране.