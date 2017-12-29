Уточняются данные о пострадавших при наезде на остановку на Сходненской

В Москве уточняются данные о пострадавших при наезде пассажирского автобуса на остановку общественного транспорта на Сходненской улице. Данные о погибших не подтверждены. В МЧС официально опровергли информацию о погибших. В Москве перед переходами у станций метро устанавливают заграждения

Представители правоохранительных органов столицы сообщили, что в результате наезда автобуса на остановку пострадали три человека. На месте происшествия работают бригады "скорой", полиция, спасатели. Пострадавших госпитализировали.

Люди ждали автобуса на остановке в районе Сходненской улицы около дома номер 37. По предварительным данным, водитель автобуса, подъезжая к остановке, ушел от столкновения с другим автомобилем пытался объехать людей. Он не справился в управлением. По словам водителя, его подрезал таксист.