В Москве перед переходами у станций метро устанавливают заграждения

В Москве у входов в подземные переходы у станций метро начали устанавливать заграждения. Заграждения появились в первую очередь в 100 метрах около перехода неподалеку от станции «Славянский бульвар».

25 декабря в переход у этой станции метро на Кутузовском проспекте въехал пассажирский автобус, и в результате ДТП погибли четыре человека.

По данным РИА Новости, вдоль Кутузовского проспекта замечены деревянные короба, под которыми видны бетонные блоки.

По данным РБК, заграждающие бетонные блоку установлены в переходах у станций метро «Калужская» и «Выхино», «Тушинская», «Алтуфьево» и «Рязанский проспект».

Сегодня авария произошла на Сходненской улице: автобус въехал в автобусную остановку. Информация о погибших и пострадавших устраняется. Не исключено, что есть погибшие. Водитель автобуса - 57-летний мужчина, его водительский стаж - более 30 лет. Перед выходом в рейс утром он проходил проверку.

Опубликована запись видеорегистратора перед смертельным ДТП с автобусом в Москве

(ФОТО: Виктор Алексеев, Твиттер)