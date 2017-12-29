Автобус наехал на остановку на Сходненской улице в Москве

В Москве в пятницу утром на Сходненской улице автобус наехал на остановку общественного транспорта, в результате ДТП, по предварительным данным, погибли два человека. Есть пострадавшие. Остановка повреждена.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что автобус сбил людей на остановке в районе дома номер 37 по Сходненской улице. На место происшествия выехали сотрудники полиции, спасатели и бригады "скорой". Все подробности аварии устанавливаются.

В минувший понедельник автобус въехал в подземный переход около станции метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте. Жертвами стали четыре человека. 58-летний водитель автобуса задержан. Рассматривается несколько версий ДТП.