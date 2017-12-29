Путин продлил программу маткапитала и подписал закон о выплатах на ребенка

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года и о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого ребенка. Закон вступает в силу 1 января 2018 года.

Текст приказов опубликован на официальном портале правовой информации. В действующей редакции закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" срок действия программы маткапитала истекает 31 декабря 2018 года.

Если ранее маткапитал семья могла направить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, пополнение накопительной части пенсии матери и на лечение ребенка с ограниченными возможностями.



Согласно новому закону, семья теперь сможет использовать средства маткапитала на оплату дошкольных образовательных услуг.

С 1 января 2018 года семьи, в которых родился первенец, будут получать пособия до достижения ребенком возраста полутора лет. Средний размер выплат в следующем году – более 10,5 тысяч рублей, в 2019 году – свыше 10 800 рублей, а в 2020 году сумма превысит 11 тысяч рублей.