Эксперты рассказали о новых схемах кражи денег с банковских карт в интернете

Эксперты рассказали о наиболее распространенных способов кражи денег с банковских карт в сети. Мы часто покупаем через интернет различные товары, заказываем услуги или бронируем билеты. Этим и пользуются злоумышленники. Мошенники создают сайты-зеркала известных компаний, куда пользователи вводят данные банковских счетов для покупки.

Несмотря на все существующие системы защит банковских счетов, не существует определенного механизма способного уберечь владельцев карт от излишней доверчивости и невнимательности. Таким образом, с каждым годом растет количество людей, потерявших свои деньги из-за попытки купить товары или заказать авиабилеты на несуществующих сайтах.

Мошенники создают сайты-копии известных брендов, изменяя в доменном имени всего одну букву, а это чаще всего не замечают потенциальные покупатели. Рекламу с таких лже-сайтов активно распространяют в сети, привлекая все новых и новых жертв.