Дочь осудила мать за честность

Дочь ростовской таксистки не одобряет честность своей матери. Оксана Милованова вернула пассажирам забытые в машине четыре миллиона рублей. А ее дочь посчитала, что деньги отдавать не стоило, потому что эта сумма могла бы помочь семье погасить ипотеку, пишет 161.ru

«Деньги не наши, поэтому до добра не доведут. Кроме того, вы знаете, я привыкла к здоровой пище, а тюремная еда мне не подходит, — заявила водитель.

Оксана Милованова подвозила семейную пару на автовокзал. В суматохе пассажиры оставили в автомобиле целофановый пакет. Когда водитель обнаружила в нем четыре миллиона рублей, женщина тут же связалась с рассеянными клиентами через диспетчера и вернула им забытые деньги.