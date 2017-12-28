В мозге человека обнаружен центр никотиновой зависимости

Ученые из Китая и США обнаружили в мозге человека структурные изменения из-за курения. Объектом исследования стали лабораторные мыши, которых в течении шести недель поили водой, с растворенным в ней никотином.

Ученые зафиксировали в части среднего мозга мышей нейроны, которые изменили свои функции из-за с употреблением никотина. Именно эти клетки в пузырчатом ядре головного мозга, названные учеными Amigo1, и провоцируют зависимость. Последующие эксперименты показали то, что при приглушении Amigo1, зависимость от никотина исчезает.

Кроме того, исследователи обнаружили связь между употреблением никотина и синтезом эндорфина, или так называемого «гормона радости». Никотин активизирует рецепторы, отвечающие за выработку этого гормона.

Ученые пока не проверяли актуальность данного открытия на мозге человека.