Министр потребовал миллион за репост в социальной сети

Крымский чиновник подал в суд за репост в Тelegram. Министр информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский требует с местного общественного деятеля Александр Талипов миллион рублей за репост записи, в которой Полонского назвали агентом СБУ.

Крымский министр настаивает, чтобы Талипов удалил информацию, опубликовал опровержение и заплатил моральную компенсацию, сообщает «Новая газета».

На общественного деятеля подано еще два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Их инициаторами стали Максим Балацкий - заместитель Полонского и бывший замначальника управления того же министерства Эрвин Мусаев.