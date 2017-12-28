Татьяна Навка сыграла волшебницу в новогоднем клипе дочери

Старшая дочь Татьяны Навки, рожденная в браке с Александром Жулиным, записала песню-саундтрек ледового шоу-мюзикла «Руслан и Людмила». В клипе на композицию Александры снялась ее знаменитая мама. Песков с дочерью пришли поддержать Навку на премьере шоу "Руслан и Людмила"

Эта композиция — саундтрек к ледовому шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Песню исполнила Саша вместе с детьми школы талантов «Я». Это учебное заведение открылось совсем недавно, но учениками школы талантов уже успели стать дети Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова.

В клипе Татьяна Навка сыграла роль волшебницы, впустившей в наш мир настоящую новогоднюю сказку. Скоро состоится премьера.

Девять месяцев олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с режиссёром Алексеем Сеченовым готовила ледовый мюзикл «Руслан и Людмила». Главные роли в постановке играют Татьяна Навка (Людмила) и Петр Чернышёв (Руслан). 23 декабря в Москве состоялась премьера шоу.