Минтруд: двадцать миллионов россиян живут за чертой бедности

Двадцать миллионов россиян имеют живут за чертой бедности и имеют доходы ниже прожиточного минимума, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Он назвал этот показатель «неприятным» и заявил, что такое положение дел в стране связано кризисом последних двух лет.

Топилин рассказал, что с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда достигнет 85% уровня от прожиточного минимума, а полностью перекроет его с января 2019 года. Так же он пообещал, что в ближайшие шесть-семь лет число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится вдвое, сообщил министр журналистам телеканала «Россия 24».