Номера десятков федеральных трасс изменятся в новом году

Федеральное дорожное агентство с 1 января 2018 года завершит переход на новые учетные номера автомобильных дорог, сообщил Росавтодор. Учетный номер будет включать в себя заглавную букву русского алфавита или арабских цифр.

Так, буква М – обозначение для автодорог федерального значения, соединяющими Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ.

Буква Р используется для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры России. А – для автодорог федерального или регионального значения.

В частности, номер М-11 получит строящаяся скоростная автодорога Москва-Санкт-Петербург. Большую часть М-29 "Кавказ" переномеруют в Р-217.

Полный перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения с новыми учетными номерами опубликован на сайте Росавтодора.