Цифровой оргазм приближается стремительно

Не так долго осталось до появления онлайн-игр для виртуальных сексуальных утех, практически не отличающихся от того, что может произойти в реальности. Однако это далеко не все из того, что готовят для нас ученые и изобретатели.

Предполагается, что в игре воспроизведен целый мир. Пользователь создает своего персонажа и гуляет по виртуальным улицам. Заходит в бары, знакомится с другими, флиртует. Здесь могут быть воплощены даже самые смелые фантазии.

Кроме того, появятся секс-роботы, тело которых напоминает человеческое. Также уже скоро будет возможность переписываться в Интернете с секс-ботом. Кто знает, быть может искусственный интеллект и приласкает лучше, и слова нежнее подберет?