Завтра в Москве проведут новогодний флешмоб и парад Дедов Морозов

Завтра в Москве от Тверской площади до площади Революции стройными рядами будут шествовать Деды Морозы. Этот парад станет одним из этапов столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».

До этого на Тверской площади столицы состоится флешмоб «Обними Деда Мороза», во время которого каждый желающий может обнять новогоднего волшебника и загадать желание. Тот, кто придет в костюме Деда Мороза, получит памятный подарок.

Начало красочного шоу в 17:30. А маршировать дедушки будут под зажигательные бразильские барабаны.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» торжественно закроется 14 января, после старого Нового года.