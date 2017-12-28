Завтра в Москве проведут новогодний флешмоб и парад Дедов Морозов
28 декабря 2017, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Завтра в Москве от Тверской площади до площади Революции стройными рядами будут шествовать Деды Морозы. Этот парад станет одним из этапов столичного фестиваля «Путешествие в Рождество».
До этого на Тверской площади столицы состоится флешмоб «Обними Деда Мороза», во время которого каждый желающий может обнять новогоднего волшебника и загадать желание. Тот, кто придет в костюме Деда Мороза, получит памятный подарок.
Начало красочного шоу в 17:30. А маршировать дедушки будут под зажигательные бразильские барабаны.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» торжественно закроется 14 января, после старого Нового года.