Кого Владимир Путин пригласил на новогодний концерт в Кремле

Праздничный концерт в Кремле в честь Нового Года под эгидой президента России 27 декабря собрал известных деятелей искусства, звезд шоу-бизнеса, спорта, журналистов, ученых, политиков.

В частности, из звезд шоу-бизнеса были замечены: Александр Розенбаум, Татьяна Навка, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Наташа Королева, Иосиф Пригожин, Стас Михайлов, Полина Гагарина и многие другие.

Президент РФ и его пресс-секретарь Дмитрий Песков активно фотографировался с гостями. Александр Маршал почти весь концерт снимал на видео.

В компании звезд эстрады вечер коротали чиновники и патриарх Кирилл, которого посадили за стол рядом с Вячеславом Володиным, Валентиной Матвиенко и Дмитрием Медведевым, пришедшим вместе со своей супругой.

Стоит отметить, что на торжественном концерте впервые не были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.

Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)Дек 27, 2017 at 11:48 PST