Кого Владимир Путин пригласил на новогодний концерт в Кремле
28 декабря 2017, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Праздничный концерт в Кремле в честь Нового Года под эгидой президента России 27 декабря собрал известных деятелей искусства, звезд шоу-бизнеса, спорта, журналистов, ученых, политиков.
В частности, из звезд шоу-бизнеса были замечены: Александр Розенбаум, Татьяна Навка, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Наташа Королева, Иосиф Пригожин, Стас Михайлов, Полина Гагарина и многие другие.
Президент РФ и его пресс-секретарь Дмитрий Песков активно фотографировался с гостями. Александр Маршал почти весь концерт снимал на видео.
В компании звезд эстрады вечер коротали чиновники и патриарх Кирилл, которого посадили за стол рядом с Вячеславом Володиным, Валентиной Матвиенко и Дмитрием Медведевым, пришедшим вместе со своей супругой.
Стоит отметить, что на торжественном концерте впервые не были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин.