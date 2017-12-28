Теория Дарвина опять трещит по швам

Научные данные раз за разом опровергают теорию эволюции. На сей раз гипотеза Чарльза не выдержала проверки экспериментом с гибискусами. В основе прогресса британский ученый поставил борьбу за выживание и естественный отбор. Дарвин полагал, что в случае с растениями это происходит из-за увеличения разнообразия видов и плотности их произрастания.

Исследователи в течении четырех лет изучали рост гибискусов Hibiscus meyeri на трех полевых участках, расположенных в центральной Кении. В результате оказалось, что плотность произрастания растений и разнообразие видов не важны для распространения вида в неблагоприятных условиях. Стрессовый фактор – в данном случае низкая влажность – выступает на первый план, ограничивая рост, выживание и размножение, пишет Phys.org.

Это доказывает, что в условиях стресса теория естественного отбора почему-то не работает, а теория Дарвина вновь трещит по швам.