Управляющие компании обворовывают жильцов

Генпрокуратура России установила факты множественных нарушений в работе управляющих компаний. Как правило, что управляющие компании неверно начисляют платежи за коммунальные услуги, причем как правило, ошибаются они в отнюдь не в пользу жильцов.

Кроме того, компании включают в счета дополнительные платежи, которые не предусмотрены законодательством. В том числе — за выдачу справок, установку, регистрацию и опломбирование счетчиков на воду, за охрану и контролеров, утилизацию бытовых отходов и прочее. Так же надзорный орган установил, что нарушаются правила заключения договоров с собственниками жилья и правила содержания жилых помещений. Практически все управляющие компании скрывают информацию о своей финансовой деятельности, сообщают в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в России в управлении жилищным фондом находится около 783 тысяч многоквартирных домов, из которых около 728 тысяч — в ведении управляющих компаний, остальные — под управлением ТСЖ, ЖК, ЖСК.