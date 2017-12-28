На последний в этом году брифинг Захаровой пришел Дед Мороз

На еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой пришел Дед Мороз. Он начал брифинг с шутливых писем от журналистов и иностранных ведомств, потом поприветствовал Захарову: «Ну здравствуй, внученька!».

Захарова в ответ поинтересовалась, не обижал ли он журналистов. Дед Мороз заверил, что никого не обижал.

Он зачитал несколько писем с просьбами к нему, в том числе, письмо от Минюста США, в котором его попросили убрать RT. Дед Мороз заявил, что сделать этого не сможет.

На днях глава российского государства Владимир Путин своим указом присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.