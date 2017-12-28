Ветераны Южного Урала отправятся на лечение в санаторий

Благодаря инициативе депутата Госдумы Анатолия Литовченко, пока он был главой Увельского района, восемь лет назад он начал предоставлять бесплатные путевки в местный санаторий «Восход». Со следующего года этот отдых и оздоровление будет доступны еще восьми территориям Челябинска и области.

Первые путевки на январь 2018 года уже получили 35 пенсионеров из Копейска, на очереди - ветераны Советского и Ленинского района Челябинска, а также Южноуральска, Копейска, поселка Октябрьский. Кроме того, путевки предоставят пенсионерам Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов. Их ждет 4-разовое питание процедуры, лечение, гимнастика, а также свежий воздух реликтового соснового бора. Все путевки оплатит местный бюджет.



- Забота о людях старшего поколения, создание условий для их оздоровления, проведения досуга всегда находятся в приоритете местных властей, - подчеркнул парламентарий.