ЧМ-18 запустил рост цен на недвижимость в Петербурге

По обеспеченности трехзвездными отелями Петербург не дотягивает до требований FIFA в три раза. Половина номерного фонда в городе – это мини-отели. По мнению ряда экспертов, на «острие» выгодных инвестиций в недвижимость находятся апарт-отели, окупаемость которых в отдельных случаях составляет менее пяти лет.

Ажиотаж во многом спровоцирован общим запросом на качественное, но не слишком дорогое жилье, предстоящим чемпионатом мира по футболу и общим ростом цен на недвижимость.

По словам совладельца одной из сети мини апарт-отелей, еще три года назад комнату в центре города можно было приобрести по цене 75-80 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас цены достигают ста тысяч в зависимости от площади и расположения объекта. Эксперт предполагает, что эта цифра не предел, а стоимость жилья будет только расти на волне ажиотажа.

Аналитиками отмечается рост стоимости номеров в отелях, хотя эта тенденция и краткосрочна. Цена за двухместный номер в июне будущего года может достигать 10-12 тысяч рублей за сутки. Но очевидно, что это временная история, которая связана с ЧМ-2018, а также с некоторым дефицитом. Суммарный номерной фонд в Санкт-Петербурге составляет 26792 номера, и 47% от этой цифры — мини-отели. По данным аналитиков, дефицит трехзвездных отелей в городе — 300% от требуемого нормами комитета FIFA.

(По материалам сайтов gazeta.bn.ru delate.info novostimb.ru dp.ru)

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