ФАС может штрафовать московские аэропорты за недопуск такси
28 декабря 2017, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует в I квартале наступающего года потребовать увеличить количество компаний такси, допущенных на первую линию в аэропорты Московского авиаузла.
Проблема либо будет разрешена, либо в отношении аэропортовых администраций будут вынесены «жесточайшие штрафы», сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.
По его словам, администрации столичных аэропортов на недавнем совещании с ФАС согласились, что ситуацию нужно поменять в пользу потребителей.