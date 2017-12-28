ФАС может штрафовать московские аэропорты за недопуск такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует в I квартале наступающего года потребовать увеличить количество компаний такси, допущенных на первую линию в аэропорты Московского авиаузла. "Яндекс" рассказал о способах экономии на такси в новогоднюю ночь

Проблема либо будет разрешена, либо в отношении аэропортовых администраций будут вынесены «жесточайшие штрафы», сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.

По его словам, администрации столичных аэропортов на недавнем совещании с ФАС согласились, что ситуацию нужно поменять в пользу потребителей.