Россияне приготовились ждать в 2018 году конца света и нашествия инопланетян

Жители России рассказали, что они ждут от 2018 года. Онлайн-опрос на данную тему прошел на сайте «Аргументы недели».

Четверть респондентов – 26% - заявила, что ждут только хорошего: в России начнется устойчивый экономический рост, зарплаты поднимут, а западные санкции отменят. Почти столько же – 25% - считают, что в следующем году должен наступить конец света и произойти вторжение инопланетян.

36% опрошенных отказались давать прогнозы на 2018-й из-за непредсказуемости ситуации в мире. Еще 14% признались в том, что ничего не ждут – для них главное, чтобы не стало хуже.

Ранее в интернете было опубликовано пророчество советского менталиста Вольфа Мессинга, в котором говорится о том, что в будущем году может произойти конфликт между Соединенными Штатами и Россией.