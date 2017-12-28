До новогоднего праздника остались считанные дни. Наступающий 2018 год согласно китайскому календарю — год желтой земляной собаки. Некоторые эксперты говорят, что надо ублажить собаку - стол должен ломиться от мяса, мясных нарезок и колбас.

Но может лучше повеселиться так, чтобы сохранить легкость всю праздничную ночь?

Диетолог Антонина Стародубова предложила 8 советов для организации стола и составления праздничного меню - легкого и полезного, - сообщает "Свободная пресса".

1. Не создавать вокруг праздника избыточного ажиотажа. Голодать весь день в надежде поесть ночью все вкусное - ошибка. 31 декабря не надо отказываться от завтрака и обеда. Рекомендуется сесть за праздничный ужин с легким чувством голода.

2. Сложите руки "лодочкой", как будто хотите набрать воды. Вот тот объем пищи, который ваш организм способен спокойно усвоить за один прием пищи. В этот объем входит первое, второе, третье и компот.

3. Положите в тарелку сразу все, на что положили глаз. Получите суммарный объем желанных блюд.

4. Праздник — это тот случай, когда врачи позволяют немного отойти от предписаний. Но нельзя совсем забыть о здоровье. Если очень хочется съесть что-то явно для себя не полезное, постарайтесь максимально ограничить порцию, только попробуйте.

5. Не готовьте слишком много. Блюда, заправленные скоропортящимися заправками и соусами, которые обычно доедают 1 января, не очень полезны.

6. Майонез - жирный продукт. Но "оливье" и "селедка под шубой" без него невозможны. Постарайтесь сократить его количество. Можно разбавить майонез лимонным соком.

7. Многие не могут на праздник обойтись без алкоголя. Диетолог рекомендует: "не злоупотребляйте".

8. Не забывайте, вряд ли какой-то едой уже можно удивить гостей. А вот интересной программой - да.

Не сидите за столом. Потанцуйте, выйдите на воздух, попрыгайте вокруг елки во дворе.