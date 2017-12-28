Топилин прокомментировал вопрос о планах повысить пенсионный возраст россиян

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в очередной раз прокомментировал вопрос о планах повысить пенсионный возраст россиян. Топилин рассказал, что в настоящее время тема повышения пенсионного возраста обсуждается. Путин: повышение пенсионного возраста пока только обсуждается

На данный момент никаких конкретных решений власти не приняли. Глава Минтруда отметил, что повышение пенсионного возраста остается спорным моментом для достижения баланса в пенсионной системе, - сообщает "Экономика сегодня".

Как говорит Максим Топилин, создается лишь видимость того, что повышение пенсионного возраста ведет к росту доходов или сокращению расходов. Согласно его объяснению, если возраст выхода на заслуженный отдых повысить, то первые несколько лет могут обернуться выгодой для бюджета пенсионного фонда. Но через три-четыре года людям придется увеличивать размер пенсий, так как они будут работать более длинный срок, стаж работы увеличится.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил, что решения о повышении пенсионного возраста пока не готовы.