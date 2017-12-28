Путин призвал силовиков не брать террористов в плен, а сразу уничтожать

Президент РФ Владимир Путин сегодня рассказал, что дал поручение директору ФСБ во время работы с бандитами при угрозе жизни наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать террористов на месте.

Президент назвал вчерашний взрыв, в результате которого в супермаркете "Перекресток" в Петербурге пострадали 13 человек, терактом.

Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, отличившихся в ходе операции в Сирии, напомнил, что в ходе операции в САР были ликвидированы "тысячи боевиков", а ФСБ недавно задержала группу лиц, готовивших теракт в Казанском соборе. "А что было бы, если бы эти тысячи, сотни вернулись к нам? Вернулись обученными, хорошо подготовленными?", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что "дал указание директору ФСБ при работе с этими бандитами, при их задержании, действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте".

По данным пресс-службы Кремля, на торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооружённых Сил России.