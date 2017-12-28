Раскрыт сценарий ядерной войны между США и Россией

Руководство Соединенных Штатов, получив в свое распоряжение надежную систему ПРО, может поддастся искушению нанести упреждающий удар по России. Это неминуемо приведет к глобальной катастрофе, говорится в материале, опубликованном отечественными экспертами.

США уже более десяти лет занимаются развертыванием системы Национальной противоракетной обороны. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что целью реализации данного проекта является защита территории страны от ракетных ударов ограниченной мощности, которые могут нанести «страны-изгои». К ним американские власти относят, в частности, КНДР, Иран и Сирию.









В материале, опубликованном на сайте «Русская весна» специалистами Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, говорится, что на самом деле США хотят отгородиться противоракетным щитом от куда более сильных в военном отношении государств, нежели Иран и КНДР. В первую очередь это Китай и Российская Федерация, обладающая вторым по величине ядерным потенциалом в мире.









Авторы статьи высказали опасение, что, получив в свое распоряжение надежную систему ПРО, американская администрация может поддастся соблазну нанести упреждающий удар не только по Северной Корее, но и по России, отношения с которой год от года становятся все напряженнее. В этом случае произойдет катастрофа планетарного масштаба с непредсказуемыми последствиями.

Вероятность войны между Штатами и РФ всерьез рассматривают и за океаном. Сотрудники американской исследовательской корпорации RAND подготовили доклад, в котором оцениваются возможности армии страны в противостоянии с рядом государств, в том числе с Россией.









Эксперты пришли к неутешительному для Вашингтона выводу: США могут потерпеть в этой войне поражение. В докладе констатируется, что американские Вооруженные силы пока неспособны идти в ногу с российской армией, которая стремительно модернизируется, и плохо подготовлены для решения ключевых задач в Европе и Восточной Азии. Специалисты предложили ряд мер для исправления ситуации. Среди них увеличение оборонного бюджета США в два раза, пишет «Московский комсомолец».