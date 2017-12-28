Бывшему кировскому губернатору Никите Белых вызвали «скорую» в суд

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых вызвали в суд «скорую помощь». Белых не выдержал 8 часового судебного процесса. У него резко ухудшилось самочувствие, и он попросил вызвать медиков.

Адвокат экс-главы Кировской области рассказал, что его подзащитный просил судью о перерыве еще в начале заседания из-за плохого состояния здоровья.

За весь судебный процесс судья сделала только один 15-минутный перерыв, - сообщается на сайте издания «Свободная пресса». В результате Белых пожаловался на высокое давление, сильную головную боль и боль в суставах. Как отметил его защитник, боли связаны с «серьёзными заболеваниями и режимом перевозки из СИЗО в суд».

Никита Белых был задержан с поличным 24 июня в Москве в одном из ресторанов. Согласно версии следствия, чиновник лично и через посредника получил взятку на общую сумму 400 тысяч евро.

Белых был арестован и помещён в СИЗО. В ноябре он обвенчался.