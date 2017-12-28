Роспотребнадзор рекомендует, как выбрать безопасный сладкий подарок ребенку

Роспотребнадзор рекомендует тщательно выбирать сладкий подарок детям на Новый год. Гостинец должен быть качественным и безопасным. Роспотребнадзор при выборе слодостей предпочитать те кондитерский изделий, в составе которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Экперты напомнили - ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами. Детям сладости с ними нежелательны. Детям не рекомендована карамель, в том числе леденцовая, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола.

На чем желательно остановить выбор гостинца для ребенка?

При выборе печенья стоить помнить, что при диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют галетное печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья.

Конфеты предпочительны шоколадные. Шоколад кроме калорий содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксидатны, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память, - отметили специалисты ведомства.

Зефир. Достоинсто зефира в том, что входящий в его состав белок служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет. В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин.

Пастила. В связи с отсутствием в составе жиров, пастила является диетическим продуктом.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.

Роспотребнадзор призывает обращаться на «всероссийскую горячую линию», если возникнут вопросы по выбору сладкого подарка.

А как правильно выбрать красную икру сообщили эксперты двух ведомств. В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать красную икру, чтобы она была не только вкусной, но и безопасной.