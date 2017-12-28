Грязное дело: кто и почему не платит за вывоз мусора в Нижней Салде

В наступающем году жителей России ожидает поистине историческое событие в сфере жилищно­коммунального хозяйства. По всей стране должны заработать так называемые региональные операторы твердых бытовых отходов (ТБО). Между тем, во многих городах накопилась столь критическая масса мусорных проблем, что ожидаемая реформа не только не приведет к их разрешению, но и, напротив, будет способствовать обострению. «Аргументы недели. Урал» на примере одного из свердловских муниципалитетов изучили состояние дел в самой грязной во всех отношениях отрасли ЖКХ.

Из всех жилищно­коммунальных услуг, пожалуй, именно вывоз мусора вызывает наибольшую головную боль у управляющих компаний и муниципальных властей. Немудреная процедура с установкой мусорных баков и их вывозом регулируется многочисленными нормами, которые порой друг другу противоречат, а некоторые аспекты и вовсе никак не оговариваются в законодательстве.

Наиболее ярким примером пробелов является ситуация с вывозом мусора из частного сектора. Если вывоз отходов, накопленных жильцами многоквартирных домов (МКД), регулируется Жилищным кодексом России и приказом Минстроя и, соответственно, как вывоз, так и плата за него являются обязательными, то в случае с частниками плата – дело добровольное. Неудивительно, что желающих заключить договоры находится немного, и мусор либо попадает на несанкционированные свалки, либо складируется в контейнерах расположенных рядом многоквартирных домов.

В малых городах, где доля людей, проживающих в собственных домах, значительно выше, чем в мегаполисах, мусор в частном секторе становится головной болью для местных властей и организаций, уполномоченных его вывозить. Не является исключением и Нижняя Салда, где проблемы создают не только частники, но и недобросовестные управляющие компании.

В настоящее время вывозом мусора в Нижней Салде занимается МУП «Чистый город». По словам директора Михаила Селиванова, сейчас договорами охвачены примерно 30% жителей частного сектора. Ежемесячная плата составляет 49 рублей. При этом мусорные баки в частном секторе не устанавливаются, вместо этого раз в неделю приезжает машина.

«Мы со своей стороны идем навстречу и принимаем мусор сверх установленного лимита, – отмечает Михаил Селиванов. – Тем более, когда речь идет о пожилых людях».

Нынешнее количество договоров с частниками – это довольно много, особенно с учетом того, что такая практика получила распространение только в 2013 году. В то же время остальные жильцы частного сектора предпочитают пользоваться муниципальными мусорными бункерами возле соседних жилых массивов. В результате емкости оказываются попросту переполненными, в том числе и крупногабаритным грузом. При этом ситуацию усугубляет правовое наследие, доставшееся нынешней городской администрации от предшественников.

Ничейное значит муниципальное?

В 2008 году в Нижней Салде была проведена работа по межеванию земли под многоквартирными домами. При этом участки были разграничены прямо по «подошве» фундаментов. Таким образом, дворы, парковки и площадки под мусорные контейнеры оказались на территории, находящейся в муниципальной собственности. Соответственно, и их содержание легло бременем на городской бюджет. По слухам, за таким решением стоял представитель городской администрации, аффилированный с крупной управляющей компанией. Насколько это соответствует действительности, судить трудно, однако другого объяснения того, зачем еще чиновнику усложнять жизнь городской администрации, у нас нет.

Размежевание участков по «подошвам» привело к тому, что управляющие компании попросту перестали подметать дворы и прилегающие тротуары. При этом УК продолжают собирать деньги за уборку, поскольку данная услуга включена в минимальный перечень, определенный федеральным Минстроем. Аналогично обстоит дело и с вывозом мусора, за который «управляшки» исправно собирают деньги. При этом, после того как дворы были выведены из­под их зоны ответственности, в городе стали образовываться стихийные свалки, расположенные между домами. Чтобы как­то упорядочить сбор коммунальных отходов, администрация Нижней Салды и «Чистый город» в 2013­2014 годах установили на местах этих свалок специальные бункеры, которые вмещают значительно больше мусора, чем обычные баки.

«С одной стороны, благодаря этому мусора стало меньше, – отмечает первый заместитель главы администрации Сергей Гузиков. – Но с другой – у «Чистого города» всего два бункеровоза, и поломка хотя бы одного приводит к проблемам».

С поддержанием бункеровозов в рабочем состоянии и покупкой для них горюче­смазочных материалов в последнее время наблюдаются существенные проблемы. Причина их – неисполнение управляющими компаниями своих обязательств. По словам Михаила Селиванова, проблемных компаний всего две: «Проект 2007» и «ЖКС». Суммарно они должны 1,35 млн рублей. При этом их долги продолжают нарастать, поскольку все деньги, поступающие от жильцов, арестовываются приставами и передаются ресурсоснабжающим организациям, которым нерадивые УК должны более десяти миллионов рублей.

«Практически все жильцы исправно оплачивают квитанции, однако наши деньги до нас не доходят, – сетует директор «Чистого города». – Благодаря тому, что в администрации к нашей ситуации относятся с пониманием, мы выполняем обязательства перед своими сотрудниками и налоговой службой, но задолженность по другим статьям есть».

Каждому дому по баку

Отказаться от исполнения своих обязательств «Чистый город» не может, поскольку это нарушает интересы как жильцов, так и добросовестных УК, ведь бункеры располагаются между домами, которые находятся под управлением разных организаций. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать размещение мусорных баков непосредственно у каждого дома. Благодаря этому претензии к той или иной компании будут более обоснованными. Кроме того, размещение контейнеров во дворах не позволит жителям частных секторов бесплатно сбрасывать свой мусор.

По требованиям СанПиНа, место сбора мусора должно располагаться на расстоянии от 20 до 100 метров от дома. Однако в условиях сложившейся застройки его можно приближать, но по согласованию с комиссией, в состав которой входит в том числе и представитель управляющей компании. При этом данные контейнеры должны быть закрытыми, соответственно, на удобстве жителей их размещение сказаться не должно. К настоящему времени администрация Нижней Салды подготовила схемы по закреплению за 13 домами контейнеров и направила письма в управляющие компании, однако в ответ получила отказ.

В распоряжении «Аргументов недели. Урал» оказалось письмо от одной из компаний, ответивших отказом. Свою позицию руководство УК мотивирует тем, что «в настоящее время сложилась вполне работоспособная система сбора ТБО, изменение которой может повлечь негативные последствия». При этом руководителя почему-то не волнует вопрос, на каком основании жильцы вверенного ему дома должны оплачивать вывоз не только своего мусора, но и отходов, которые сваливают в имеющиеся бункеры соседи, в том числе из частного сектора.

Администрация обратилась в прокуратуру. В мэрии рассчитывают, что надзорное ведомство через суд заставит управляющие компании установить площадки. Тем более что подобная практика уже сложилась в других регионах, и суды встают на сторону прокуратуры. Однако процесс этот не быстрый, поскольку по каждому дому необходимо будет подавать отдельный иск.

Нужен не оператор, а экологическая полиция

Федеральные и областные власти последние два года твердят, что проблемы с мусором решит внедрение региональных операторов ТБО. По замыслу законодателей, с 1 июля 2018 года в каждом субъекте Федерации должны быть определены специальные организации, которым перейдут от муниципалитетов полномочия по обращению с отходами. В администрации Нижней Салды к реформе относятся настороженно.

«Даже после перехода на новую систему вывозить мусор все равно будет «Чистый город», в то время как полигон перейдет в распоряжение оператора, – отмечает глава города Елена Матвеева. – И тогда, перед тем как принять мусор, его взвесят и возьмут дополнительные деньги за превышение нормы накопления».

По мнению директора «Чистого города», к реформированию системы обращения с ТБО законодатели зашли не с той стороны и начать стоило, прежде всего, не с распределения полномочий, а с установления ответственности для тех, кто не желает оплачивать вывоз мусора. Это касается и жильцов частного сектора, и собственников гаражей, и предпринимателей.

«Если у человека нет договора – значит должен быть штраф, – уверен Михаил Селиванов. – Какого именно он будет размера – неважно, главное, чтобы люди понимали, что выгодней платить ежемесячно 50 рублей за вывоз мусора. Введите экологическую полицию, которая будет работать по населению и предпринимателям, а региональный оператор тут ничего не сделает».

Пример Нижней Салды показывает, что проблемы в сфере обращения с отходами в России накапливались десятилетиями и были вызваны различными факторами. Это и неурегулированные земельные вопросы, и недобросовестное исполнение управляющими компаниями своих обязательств, и, к сожалению, безответственное отношение многих жителей. Поэтому для того, чтобы навести порядок в мусорном деле, необходима комплексная работа, а реформа в том виде, в каком она подготовлена федеральными властями, увы, может не возыметь должного эффекта.