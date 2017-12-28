Екатеринбург

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Грязное дело: кто и почему не платит за вывоз мусора в Нижней Салде

28 декабря 2017, 10:21 [«Аргументы Недели. Екатеринбург», Алексей МОРОЗОВ ]

Грязное дело: кто и почему не платит за вывоз мусора в Нижней Салде
Специальные бункеры вмещают больше отходов, чем обычные баки

В наступающем году жителей России ожидает поистине историческое событие в сфере жилищно­коммунального хозяйства. По всей стране должны заработать так называемые региональные операторы твердых бытовых отходов (ТБО). Между тем, во многих городах накопилась столь критическая масса мусорных проблем, что ожидаемая реформа не только не приведет к их разрешению, но и, напротив, будет способствовать обострению. «Аргументы недели. Урал» на примере одного из свердловских муниципалитетов изучили состояние дел в самой грязной во всех отношениях отрасли ЖКХ.

Из всех жилищно­коммунальных услуг, пожалуй, именно вывоз мусора вызывает наибольшую головную боль у управляющих компаний и муниципальных властей. Немудреная процедура с установкой мусорных баков и их вывозом регулируется многочисленными нормами, которые порой друг другу противоречат, а некоторые аспекты и вовсе никак не оговариваются в законодательстве.

Наиболее ярким примером пробелов является ситуация с вывозом мусора из частного сектора. Если вывоз отходов, накопленных жильцами многоквартирных домов (МКД), регулируется Жилищным кодексом России и приказом Минстроя и, соответственно, как вывоз, так и плата за него являются обязательными, то в случае с частниками плата – дело добровольное. Неудивительно, что желающих заключить договоры находится немного, и мусор либо попадает на несанкционированные свалки, либо складируется в контейнерах расположенных рядом многоквартирных домов.

В малых городах, где доля людей, проживающих в собственных домах, значительно выше, чем в мегаполисах, мусор в частном секторе становится головной болью для местных властей и организаций, уполномоченных его вывозить. Не является исключением и Нижняя Салда, где проблемы создают не только частники, но и недобросовестные управляющие компании.

В настоящее время вывозом мусора в Нижней Салде занимается МУП «Чистый город». По словам директора Михаила Селиванова, сейчас договорами охвачены примерно 30% жителей частного сектора. Ежемесячная плата составляет 49 рублей. При этом мусорные баки в частном секторе не устанавливаются, вместо этого раз в неделю приезжает машина.

«Мы со своей стороны идем навстречу и принимаем мусор сверх установленного лимита, – отмечает Михаил Селиванов. – Тем более, когда речь идет о пожилых людях».

Нынешнее количество договоров с частниками – это довольно много, особенно с учетом того, что такая практика получила распространение только в 2013 году. В то же время остальные жильцы частного сектора предпочитают пользоваться муниципальными мусорными бункерами возле соседних жилых массивов. В результате емкости оказываются попросту переполненными, в том числе и крупногабаритным грузом. При этом ситуацию усугубляет правовое наследие, доставшееся нынешней городской администрации от предшественников.

Ничейное значит муниципальное?

В 2008 году в Нижней Салде была проведена работа по межеванию земли под многоквартирными домами. При этом участки были разграничены прямо по «подошве» фундаментов. Таким образом, дворы, парковки и площадки под мусорные контейнеры оказались на территории, находящейся в муниципальной собственности. Соответственно, и их содержание легло бременем на городской бюджет. По слухам, за таким решением стоял представитель городской администрации, аффилированный с крупной управляющей компанией. Насколько это соответствует действительности, судить трудно, однако другого объяснения того, зачем еще чиновнику усложнять жизнь городской администрации, у нас нет.

Размежевание участков по «подошвам» привело к тому, что управляющие компании попросту перестали подметать дворы и прилегающие тротуары. При этом УК продолжают собирать деньги за уборку, поскольку данная услуга включена в минимальный перечень, определенный федеральным Минстроем. Аналогично обстоит дело и с вывозом мусора, за который «управляшки» исправно собирают деньги. При этом, после того как дворы были выведены из­под их зоны ответственности, в городе стали образовываться стихийные свалки, расположенные между домами. Чтобы как­то упорядочить сбор коммунальных отходов, администрация Нижней Салды и «Чистый город» в 2013­2014 годах установили на местах этих свалок специальные бункеры, которые вмещают значительно больше мусора, чем обычные баки.

«С одной стороны, благодаря этому мусора стало меньше, – отмечает первый заместитель главы администрации Сергей Гузиков. – Но с другой – у «Чистого города» всего два бункеровоза, и поломка хотя бы одного приводит к проблемам».

С поддержанием бункеровозов в рабочем состоянии и покупкой для них горюче­смазочных материалов в последнее время наблюдаются существенные проблемы. Причина их – неисполнение управляющими компаниями своих обязательств. По словам Михаила Селиванова, проблемных компаний всего две: «Проект 2007» и «ЖКС». Суммарно они должны 1,35 млн рублей. При этом их долги продолжают нарастать, поскольку все деньги, поступающие от жильцов, арестовываются приставами и передаются ресурсоснабжающим организациям, которым нерадивые УК должны более десяти миллионов рублей.

«Практически все жильцы исправно оплачивают квитанции, однако наши деньги до нас не доходят, – сетует директор «Чистого города». – Благодаря тому, что в администрации к нашей ситуации относятся с пониманием, мы выполняем обязательства перед своими сотрудниками и налоговой службой, но задолженность по другим статьям есть».

Каждому дому по баку

Отказаться от исполнения своих обязательств «Чистый город» не может, поскольку это нарушает интересы как жильцов, так и добросовестных УК, ведь бункеры располагаются между домами, которые находятся под управлением разных организаций. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать размещение мусорных баков непосредственно у каждого дома. Благодаря этому претензии к той или иной компании будут более обоснованными. Кроме того, размещение контейнеров во дворах не позволит жителям частных секторов бесплатно сбрасывать свой мусор.

По требованиям СанПиНа, место сбора мусора должно располагаться на расстоянии от 20 до 100 метров от дома. Однако в условиях сложившейся застройки его можно приближать, но по согласованию с комиссией, в состав которой входит в том числе и представитель управляющей компании. При этом данные контейнеры должны быть закрытыми, соответственно, на удобстве жителей их размещение сказаться не должно. К настоящему времени администрация Нижней Салды подготовила схемы по закреплению за 13 домами контейнеров и направила письма в управляющие компании, однако в ответ получила отказ.

В распоряжении «Аргументов недели. Урал» оказалось письмо от одной из компаний, ответивших отказом. Свою позицию руководство УК мотивирует тем, что «в настоящее время сложилась вполне работоспособная система сбора ТБО, изменение которой может повлечь негативные последствия». При этом руководителя почему-то не волнует вопрос, на каком основании жильцы вверенного ему дома должны оплачивать вывоз не только своего мусора, но и отходов, которые сваливают в имеющиеся бункеры соседи, в том числе из частного сектора.

Администрация обратилась в прокуратуру. В мэрии рассчитывают, что надзорное ведомство через суд заставит управляющие компании установить площадки. Тем более что подобная практика уже сложилась в других регионах, и суды встают на сторону прокуратуры. Однако процесс этот не быстрый, поскольку по каждому дому необходимо будет подавать отдельный иск.

Нужен не оператор, а экологическая полиция

Федеральные и областные власти последние два года твердят, что проблемы с мусором решит внедрение региональных операторов ТБО. По замыслу законодателей, с 1 июля 2018 года в каждом субъекте Федерации должны быть определены специальные организации, которым перейдут от муниципалитетов полномочия по обращению с отходами. В администрации Нижней Салды к реформе относятся настороженно.

«Даже после перехода на новую систему вывозить мусор все равно будет «Чистый город», в то время как полигон перейдет в распоряжение оператора, – отмечает глава города Елена Матвеева. – И тогда, перед тем как принять мусор, его взвесят и возьмут дополнительные деньги за превышение нормы накопления».

По мнению директора «Чистого города», к реформированию системы обращения с ТБО законодатели зашли не с той стороны и начать стоило, прежде всего, не с распределения полномочий, а с установления ответственности для тех, кто не желает оплачивать вывоз мусора. Это касается и жильцов частного сектора, и собственников гаражей, и предпринимателей.

«Если у человека нет договора – значит должен быть штраф, – уверен Михаил Селиванов. – Какого именно он будет размера – неважно, главное, чтобы люди понимали, что выгодней платить ежемесячно 50 рублей за вывоз мусора. Введите экологическую полицию, которая будет работать по населению и предпринимателям, а региональный оператор тут ничего не сделает».

Пример Нижней Салды показывает, что проблемы в сфере обращения с отходами в России накапливались десятилетиями и были вызваны различными факторами. Это и неурегулированные земельные вопросы, и недобросовестное исполнение управляющими компаниями своих обязательств, и, к сожалению, безответственное отношение многих жителей. Поэтому для того, чтобы навести порядок в мусорном деле, необходима комплексная работа, а реформа в том виде, в каком она подготовлена федеральными властями, увы, может не возыметь должного эффекта.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Грязное дело: кто и почему не платит за вывоз мусора в Нижней Салде

Грязное дело: кто и почему не платит за вывоз мусора в Нижней Салде 10:21

В наступающем году жителей России ожидает поистине историческое событие в сфере жилищно­коммунального хозяйства. По всей стране должны заработать так называемые региональные операторы твердых бытовых отходов (ТБО). . >>
На Уралмашзаводе меняется руководство

На Уралмашзаводе меняется руководство 27.12 15:26

29 декабря совет директоров ПАО «Уралмашзавод» примет решение о досрочном увольнении действующего генерального директора Андрея Кузнецова и назначения нового генерального директора, сообщает пресс-служба предприятия. >>
На улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге закрыт левый поворот на проспект Ленина

На улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге закрыт левый поворот на проспект Ленина 27.12 14:16

В Екатеринбурге изменили схему движения на перекрёстке Ленина – Карла Либкнехта. Водителям, двигающимся по улице Карла Либкнехта в сторону Ленина от Малышева, запретили поворачивать налево, пишет портал Е1. >>
Принят бюджет Екатеринбурга на 2018 год

Принят бюджет Екатеринбурга на 2018 год 27.12 14:16

26 декабря Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет на 2018 год. Доходы уральской столицы составят в будущем году 36,5 млрд рублей, расходы – 37,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба горпарламента. >>
Начался прием заявок на разработку концепции ЭКСПО-парка в Екатеринбурге

Начался прием заявок на разработку концепции ЭКСПО-парка в Екатеринбурге 27.12 12:45

Первые участники конкурса на разработку концепции развития территории проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге подали свою заявку на рассмотрение в оргкомитет, сообщает департамент информполитики губернатора. >>
Около 1000 свердловских сирот получили жилье

Около 1000 свердловских сирот получили жилье 27.12 12:26

Фонд жилищного строительства Свердловской области предоставил в нынешнем году 977 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в разных городах региона, сообщает департамент информполитики губернатора. >>


На екатеринбургском ж/д вокзале установят пункты досмотра

На екатеринбургском ж/д вокзале установят пункты досмотра 26.12 19:54

С 28 декабря на железнодорожном вокзале Екатеринбурга начнут работу пункты досмотра. Из-за этого будет изменена схема движения граждан по прилегающей территории, сообщает пресс-служба СвЖД. >>
В Екатеринбурге утвержден состав Общественной Палаты

В Екатеринбурге утвержден состав Общественной Палаты 26.12 19:52

26 декабря депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердили членов Общественной палаты города, пишет пресс-служба горпарламента. >>
Новогодние традиции народов Среднего Урала

Новогодние традиции народов Среднего Урала 26.12 19:50

Свердловская область является одним из самых многонациональных регионов России, здесь 160 народов бережно хранят свои традиции, которые касаются, в том числе, и празднования Нового года. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

После праздников в Екатеринбурге откроется 14 отделений Почты нового формата 26.12 16:17

Почта России планирует открыть после новогодних праздников 14 отделений почтовой связи нового формата. Открытие отделений будет происходить поэтапно. Как ожидается, самым крупным из них станет новое почтовое отделение в м-не Академический на ул. Сахарова >>
Каждая пятая свердловская семья планирует на Новый год "духовный туризм"

Каждая пятая свердловская семья планирует на Новый год "духовный туризм" 26.12 16:16

По данным аналитического агентства Price&Quality Agency, из-за сложного материального положения, около 50% жителей Урала в этом году решили отказаться от длительных новогодних поездок, а количество выезжающих на праздники за границу сократилось до 3%. >>
Свердловский министр строительства отчитался о "долгостроях"

Свердловский министр строительства отчитался о "долгостроях" 25.12 17:08

На очередном заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков свердловский министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков отчитался о работе с "долгостроями". Об этом пишет департамент информполитики губернатора. >>
К президентским выборам в Екатеринбурге откроют еще 23 избирательных участка

К президентским выборам в Екатеринбурге откроют еще 23 избирательных участка 25.12 17:05

К 28 декабря на Урале должно быть завершено образование участков в местах временного пребывания избирателей, пишет официальный портал столицы региона. Как сообщили в избирательной комиссии Екатеринбурга, 23 из них будут работать в уральской столице: шесть в Верх-Исетском районе, два — в Железнодорожном, два — в Кировском, четыре — в Ленинском, три — в Октябрьском, четыре — в Орджоникидзевском и два — в Чкаловском районе. >>
Ярославский водитель, спасший свердловских школьников, получил медаль посмертно

Ярославский водитель, спасший свердловских школьников, получил медаль посмертно 25.12 15:20

Водитель экскурсионного автобуса Сергей Блохин, ценой своей жизни спасший уральских школьников на трассе в Ярославской области, посмертно награжден медалью «Спешите делать добро», сообщает департамент информполитики губернатора. >>
На Среднем Урале начались "губернаторские елки"

На Среднем Урале начались "губернаторские елки" 25.12 14:48

Губернаторские елки, на которые по традиции приглашаются дети из многодетных семей, воспитанники детских домов, победители творческих конкурсов, соревнований и олимпиад, открылись 25 декабря в резиденции главы Свердловской области. >>

//Новости ADWILE

Спрос на хиты в Свердловской области вырос в два раза

Спрос на хиты в Свердловской области вырос в два раза 25.12 14:46

Каждый десятый уралец готов слушать музыку сутки напролет. В день меломаны с sim-картами «МегаФона» проводят в наушниках почти 900 часов. Настроение им поднимают песни «Розовое вино» и «Despacito» – с начала зимы именно эти хиты уральцы слушали чаще всего. >>
На Среднем Урале - новый министр здравоохранения

На Среднем Урале - новый министр здравоохранения 22.12 14:33

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост министра здравоохранения региона Андрея Цветкова, который ранее занимал должность главного врача Областного противотуберкулезного диспансера, сообщает департамент информполитики губернатора. >>
Более 30 тыс. свердловчан не смогут выехать за рубеж

Более 30 тыс. свердловчан не смогут выехать за рубеж 22.12 14:32

Более 30 тысяч уральцев не смогут покинуть страну в новогодние каникулы. Как сообщает пресс-служба свердловской УФССП, на такое количество должников (речь идет о банковских кредитах, платежах за ЖКУ, алиментах, налоговых платежах) наложены ограничения. >>
Обманутые дольщики пикетируют Генконсульство США в Екатеринбурге

Обманутые дольщики пикетируют Генконсульство США в Екатеринбурге 22.12 13:54

В Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов возле генерального консульства США. Участники акции – жители Челябинска, вложившиеся в строительство ЖК «Яркая жизнь». >>
В Свердловской области убрали 140 нелегальных свалок за год

В Свердловской области убрали 140 нелегальных свалок за год 22.12 12:37

За год в лесах Свердловской области добровольцы убрали 140 несанкционированных свалок мусора, рассказали в департаменте лесного хозяйства и лесничества Свердловской области. >>
Свердловская ОП подписала "предвыборное" соглашение с облизбиркомом

Свердловская ОП подписала "предвыборное" соглашение с облизбиркомом 22.12 12:28

Общественная палата Свердловской области окажет содействие областному избиркому в наблюдении за выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Ведомства подписали соответствующее соглашение, которое регулирует отношения сторон >>

//Новости партнеров

Уральские провайдеры организовали новогодние утренники в детсадах Екатеринбурга

Уральские провайдеры организовали новогодние утренники в детсадах Екатеринбурга 22.12 10:30

21 декабря в трех екатеринбургских детских садах – №№ 368 и 582 (Верх-Исетский район) № 239 (Октябрьский район) прошли первые праздничные новогодние утренники. Праздник был организован при содействии «Уральской ассоциации операторов связи» – некоммерческой организации, созданной инициативной группой ведущих провайдеров региона. >>
В "Академическом" открыли новый детсад

В "Академическом" открыли новый детсад 21.12 15:34

21 декабря сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб провел в микрорайоне "Академический" церемонию открытия детсада №43 на Вильгельма де Геннина, 38, пишет официальный портал Екатеринбурга. Учреждение рассчитано на 250 ребят. Прием детей в детский сад начнется в первом квартале 2018 года. >>
Свердловские ученые создали уникальную паровую турбину

Свердловские ученые создали уникальную паровую турбину 21.12 15:08

Новый концепт паровой турбины создан и представлен в Свердловской области, пишет департамент информполитики губернатора. По данным разработчиков, турбина является мировым лидером по выдаваемой мощности на единицу массы. >>
В Ревде госпитализировано 6 школьников

В Ревде госпитализировано 6 школьников 21.12 14:32

Утром 21 декабря из "Еврогимназии" в Ревде было госпитализировано шесть школьников. Изначально о ЧП сообщили паблике "Ревда инфо" (Вконтакте), неправильно указав количество пострадавших. >>
Свердловская прокуратура изъяла крупную партию "серых" лекарств для онкологии

Свердловская прокуратура изъяла крупную партию "серых" лекарств для онкологии 21.12 13:11

Свердловская прокуратура предотвратила поставку в областной онкодиспансер крупной партии лекарств для женщин, страдающих раком молочной железы. Тендер выиграло ООО «Аргентум», цена контракта превышала 20 млн рублей. >>
С 1 февраля в Екатеринбурге будет введен новый тариф оплаты проезда

С 1 февраля в Екатеринбурге будет введен новый тариф оплаты проезда 21.12 13:03

С 1 февраля 2018 года в Екатеринбурге повсеместно введут повременной тариф для оплаты проезда в общественном транспорте. Администрация Екатеринбурга уже приняла соответствующее постановление. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры