Почему студенты петербургской консерватории готовились к экзаменам в туалетах

В Петербурге студенты консерватории Римского-Корсакова, готовясь к сессии, репетировали в туалетах своей "альма-матер". Из-за недостатка учебных классов скрипачи и флейтисты часами оттачивали мастерство в санузлах. Несколько дней назад на музицирование в кабинках наложили табу.

По словам студентов консерватории, проблемы с учебными аудиториями начались в сентябре. Вернувшись в ВУЗ после каникул, учащиеся узнали о неприятных нововведениях. Музыкантам ограничили доступ в классы, из-за чего резко сократилось время для репетиций.

В надежде успеть занять аудиторию, учащиеся приезжают в консерваторию ранним утром, в 6.30. Дорога из общежития занимает час. Стоит немного задержаться, и заветные ключи от классов расходятся по таким же тянущимся к знаниям коллегам. Желающих репетировать в кабинетах много. Во-первых, все исполнители: скрипачи, пианисты, флейтисты, гобоисты, кларнетисты. Дирижеры, композиторы, музыковеды тоже должны постоянно заниматься на фортепиано. И это только студенты. А еще есть стажеры, аспиранты, иностранцы, которым тоже надо музицировать, - пишет "КП".

В преддверии сессии за инструменты взялись даже самые нерадивые студенты. В поисках укромного места ребята набрели на туалет и стали там репетировать. Не многие студенты могут позвлиться снимать помещение.

Но внимание на учащихся обратило руководство консерватории. Появляться в кабинках с инструментами студентам запретили.