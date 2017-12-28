Минфин РФ уточнил размеры зарплаты министров

Министерство финансов РФ впервые открыто раскрыло размер зарплат чиновников. Самая низкая зарплата среди федеральных министров была у главы Минстроя и ЖКХ Михаила Меня – в среднем 443 тысячи рублей в месяц.

Среди чиновкников с самыми высокими зарплатами - главы Минюста, МИД, Минздрава, Минобрнауки и Минспорта.

На первом месте по уровню зарплаты стоит министр финансов Антон Силуанов. Сумма его заработной платы составляет 1,7 миллиона рублей в месяц. На втором и третьем месте - главы Минэкономразвития и Минэнерго (1,27 и 1,16 миллиона рублей).

Источник РИА Новости в МИД опроверг информацию якобы Минфина о том, что в зарубежных командировках дипломаты получают 147 тысяч рублей в сутки.