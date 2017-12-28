Молодой мужчина из России погиб во время купания во Вьетнаме

Молодой мужчина из России утонул во Вьетнаме. 33-летний Владислав Шаролов отдыхал на вьетнамском курорте с друзьями. Вчера днем четверо россиян купались в море возле города Нячанг, несмотря на сильные волны.

Ветром мужчин отнесло от берегам примерно на 100 метров. Туристов на глубине вдали о берега отнесло в так называемую зону вихревого потока.

Сотрудники спасательной службы бросились на помощь оказавшимся в беде россиянам. Троих спасти удалось, - сообщает интернет-издание Газета.ру.

Шаролова не смогли найти. Через несколько часов молодой человек был найден погибшим. Сотрудники спасательной службы во Вьетнаме обращают внимание, что иностранные туристы игнорируют предупреждениями об опасной для купания погоде. Вчера спасатели вывешивали предупреждающие знаки, ходили вдоль побережья и неоднократно предупреждали людей о ситуации.