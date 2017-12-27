На сессии Госсовета Крыма выступил Дед Мороз

Последняя сессия Государственного совета Крыма завершилась выступлением Деда Мороза и Снегурочки в разделе «Разное».

«К вам на сессию сегодня я спешил как никогда. С поздравленьем новогодним к вам пожаловал сюда. Целый год смотрел с вниманьем, как исполнит Госсовет избирателей заданье и с наказами пакет. Потрудились вы на славу, вам спасибо за труды. Школу строили в Фонтанах, открывали детсады. Много приняли законов очень важных для крымчан. Поддержали неимущих, многодетных и сельчан», – обратились к депутатам Дед Мороз и Снегурочка, пишут "Аргументы недели - Крым".

Они пообещали исполнить желания депутатов и подняли тост за Керченский мост, пишет «Крыминформ».

«В светлый праздник новогодний должен быть наш главный тост – пусть бокал поднимет каждый за крымчан и Крымский мост», – торжественно заключили они.