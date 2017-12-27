Работу наземного городского транспорта продлят в ночь с 6 на 7 января
27 декабря 2017, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
В ЦАО до 03:00 7 января будут работать:
- автобусы №№ м1, м2, м3, м5, м6, м10, м27, т3, т13, т18, т71, т79, 101, 158, 608, 904;
- троллейбусы №№ 28, 41, 54, 56;
- трамваи №№ 9, 24, 26, 35, 46, 50.
В СВАО в ночь с 6 на 7 января можно будет воспользоваться:
- автобусами №№ м2, м10, т3, т13, т18, т79, 124, 185, 238, 605, 685, 696, 774, 836;
- троллейбусами №№ 56, 73, 76;
- трамваями №№ 9, 11, 17.
В ВАО будут курсировать:
- автобусы №№ м3, м27, 3, 21, 52, 86, 133, 214, 223, 247, 645, 664, 716, 792, 841, 855, 872;
- троллейбусы №№ 41, 64, 77;
- трамваи №№ 11, 24, 36, 46, 50.
В ЮВАО будут работать:
- автобусы №№ 29, 81, 89, 133, 209, 242, 608, 623, 655, 669, 670 (до станции метро "Кожуховская"), 703 (до Курьяново), 728, 749, 841;
- троллейбусы №38, 74;
- трамваи №24, 35, 46, 50.
В ЮАО в рождественскую ночь продолжат курсировать:
- автобусы №№ м1, м5, м6, т71, 158, 192, 203, 217, 220, 274, 289, 296, 608, 623, 670 (до станции метро "Кожуховская"), 680, 682, 738, 765;
- троллейбусы №№ 11к, 40, 52, 72;
- трамваи №№ 26, 35.
В ЮЗАО будут ходить:
- автобусы №№ м1, м5, 103, 108, 130, 202, 213, 224, 227, 295, 531, 577, 611, 636, 642, 720, 737, 752, 767, 804, 895;
- троллейбусы №№ 28, 34, 52, 72, 85;
- трамвай №26.
В ЗАО можно будет воспользоваться:
- автобусами №№ м1, м3, м27, т19, 11, 32, 42, 77, 103, 120, 127, 130, 157, 224, 227, 507, 611, 642, 688, 715, 720, 733, 752, 767, 794, 807, 810, 830, 950;
- троллейбусами №№ 17, 28, 34, 54.
- ночными автобусными маршрутами №№ Н1, Н2.
- автобусы №№ м1, м6, т19, 2, 210, 266, 267, 268, 652, 904, 400т;
- троллейбусы №№ 20, 43, 59, 70;
- трамваи №№ 6, 21, 28, 30.
- автобусы №№ м1, м6, м10, т3, т19, т79, 65, 70, 90, 101, 149, 167, 200, 400, 677, 774, 857, 904;
- троллейбусы №№ 20, 43, 56, 57, 58, 59, 70;
- трамваи №№ 6, 27, 28, 30.
В ТиНАО продлят работу автобусных маршрутов №№ 32, 507, 531, 577, 611, 804, 863, 895 и 950.
На территории ЗелАО будут работать автобусы №№ 400 и 400т. Кроме того, после праздничной службы прихожан зеленоградских храмов будут развозить: от Храма Святителя Филарета – автобусами №№ 9, 11, 29, а от Никольского храма – автобусами №№ 1, 2, 12 и 19.