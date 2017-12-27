В Омской области впервые за 17 лет запустили новую электричку. Она будет курсировать на самом востребованном направлении - между Омском и Исилькулем, передает ОТР.

Дополнительный пригородный экспресс будет ходить по средам, субботам и воскресеньям. В отличие от тех трех, что уже работают на этом маршруте, у него только 5 остановок, а не 20. И лишь на крупных станциях. Так что время в пути сокращается на 30 минут. Весь маршрут можно проехать за два часа.

Пассажиры:

"Очень рада, потому что в 7 утра уезжать, не добраться. И время удобное, и в пути очень мало времени".

"Удобно - вот сейчас прошел рано, или ждать мне - вот она идет электричка. Пожалуйста - сел и поехал. Я, считай, уже в обед буду дома. А так в пять часов встал, сколько не спавши. Удобная электричка".

Для первых пассажиров новой электрички власти на вокзале организовали концерт и интерактивные игры.