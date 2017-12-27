"Яндекс" рассказал о способах экономии на такси в новогоднюю ночь

Сотрудники сервиса "Яндекс.Такси" провели анализ заказов такси в Москве в канун Нового года и в первый день января и составили рекомендации, в какое время выгодно вызывать машину через онлайн-сервис.

Особенно дорого обойдутся поездки 31 декабря после 15:00. Если выезжать раньше, например, до часа дня, удастся прилично сэкономить.

Самым "дорогими" для клиентов станут вызовы после боя курантов до 2 часов ночи.

К 11:00 утра 1 января показатели могут приближаться к норме, а в 13:00 снова проезд способен повыситься.