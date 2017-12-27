«Два! Ноль! Один! И восемь!» Волгоградские эксперты об итогах 2017 года
27 декабря 2017, 14:58 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Весь год нам помогали делать газету интереснее и содержательнее наши эксперты. А в хорошей компании и время проходит толково. Какие волгоградские события в своей сфере наши соавторы посчитали значимыми в 2017-м, и что желают всем горожанам перед боем курантов?
Иван Курилла, профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге:
- Значимым событием уходящего года, я считаю, стало спешное возведение и открытие в пойме реки Царицы мультимедийной выставки на историческую тематику под громким названием «музей». В городе давно не открывались новые культурные объекты, и музей «Россия. Моя история», конечно, привлек многих волгоградцев. К сожалению, как историк, я не могу не сокрушаться, что такой дорогостоящий проект с помощью современных визуальных средств пропагандирует антинаучные взгляды на прошлое. Фактически, это пропаганда анти-западнических, анти-либеральных взглядов, превозносящая авторитарных правителей и Русскую православную церковь, причем создатели не стеснялись использовать и откровенные фальшивки (вроде цитат из Билла Клинтона, которых он никогда не говорил), и ангажированные оценки (вроде описания диссидентов, взятых из книги Н.Н.Яковлева «ЦРУ против СССР», заказанной в свое время КГБ). Аналогичные выставки открываются в этом году во многих городах России, и между организаторами, с одной стороны, и Вольным историческим обществом, с другой, уже развернулась полемика по поводу содержания этих музеев. Надеюсь, что в результате полемики авторы хотя бы уберут очевидные фальшивки, - но, честно говоря, не надеюсь, что они дадут в своих выставках слово «другой стороне», - тем, кто готов предложить другой нарратив российской истории, в котором стремление к свободе важнее монархической власти, а сотрудничество с Западом важнее конфронтации с ним. В 2018 году я бы хотел увидеть оживление Волгограда - в экономической, общественной и – да – политической сферах. Надеюсь на появление новых инициатив, новых людей, и нового настроения.
Виктория Давыдова, кандидат искусствоведения, экс-ректор консерватории им. Серебрякова:
- Если говорить о событии как явлении, уникальном и неповторимом по своей сути, свершение которого предсказывалось и планировалось, то это культурная реформа по-волгоградски. Она была сопряжена с ростом напряженности, негативными последствиями для региона, вызвала сопротивление профессиональных кругов и, как следствие, отток кадров.
2017 год для сферы культуры стал, пожалуй, самым драматичным в истории города и самым нелепым в осознании идейных посылов, исходящих от главных культидеологов. Как теперь распараллелить эти два мира – профессионалов и чиновников, от которых зависит будущее отрасли, – вопрос настоящего и будущего. Не лишним будет напомнить, что «и соловей может помочь пахарю, если не надевать на него хомут».
Чего ожидать? Хотелось бы перемен к лучшему, и чтобы никогда не повторилось безумие уходящего года. Песня Виктора Цоя вспомнилась:
Перемен требуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза,
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен
Перемен,
Мы ждем перемен!
Всем волгоградцам желаю сил и мужества для преодолений. Полагаю, что преодолевать придется немало.
Валерий Котельников, председатель волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:
- Самым значительным событием в деле сохранения культурного наследия Волгоградской области, безусловно, стало вручение премии «Феникс» «За лучший осуществленный проект сохранения и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию» Д.В. Шилихину и егопроекту «ЛОФТ 1890». На сегодняшний день реставрация здания бывших жигулёвских пивных складов является примером того, как надо воссоздавать и сохранять немногие дожившие до наших дней образцы царицынской архитектуры.
Другим знаковым событием, но уже с большим знаком минус, является снос комплекса зданий бывших винных складов и спиртоочистительного завода. Документы на выявление этого комплекса были сданы в комитет госохраны ОКН Волгоградской области ещё в июле 2017 года, но его руководство не только не рассмотрело наше заявление, но и не предприняло никаких мер для сохранения зданий 19 века. Именно по этому и ряду других негативных примеров я не могу назвать создание комитета положительным событием для Волгоградской области.
Вот такие два примера абсолютно противоположного отношения к нашему культурному наследию. Я искренне надеюсь, что в следующем, 2018 году, добро, как это всегда бывает в русских сказках, победит зло.
Поздравляю всех волгоградцев с наступающим Новым годом и хочу пожелать им одновременно и терпения, и нетерпимости! От вашей гражданской позиции зависит очень многое, а усилия даже одного человека способны изменить жизнь к лучшему.
Татьяна Гусева, обладатель федерального партбилета №100 «Единой России», бывший заместитель председателя облсовпрофа:
- Значимое событие - 100-летие со дня образования профсоюзного движения Волгоградской области. Фактически, профсоюзы - это первые в истории области массовые общественные организации трудящихся по защите своих прав и интересов. Они, как лакмусовая бумага, отражают состояние общества и самих граждан. Чтобы осознать суть происходящего сегодня, надо вернуться в прошлое и вспомнить основные требования российского пролетариата: улучшение социально-экономического положения наёмных работников, завоевание демократических свобод, в том числе права на свои профессиональные объединения. Как-то не совсем правильно возвращаться в 19 век за тем, чтобы в 21 восстанавливать самые массовые институты гражданского общества, т.к. «рынок» их изрядно потрепал, да и продолжает трепать. Чего ждать от года следующего? Думаю, что определённых перемен во взаимодействии органов исполнительной и законодательной власти с политическими партиями и общественными институтами. Будут структурные и качественные изменения в этих сферах, инициированные на федеральном уровне. Многие политические партии и общественные структуры канут в лету. И как по Салтыкову-Щедрину: многим, склонным путать понятия «Отечество» и «Ваше превосходительство» придётся хорошенько призадуматься. У меня есть один любимый афоризм: «Моя родина там, где моя библиотека». Хочу пожелать читающим людям, чтобы в их дома снова приходили почтальоны (пусть даже виртуальные) с хорошими новостями в хороших газетах, и чтобы на первых страницах красовался Человек Труда. Вернём это, вернётся и всё лучшее.
Вячеслав Черепахин, эксперт в Агентстве стратегических инициатив Волгоградской области:
- В целом, я считаю прошедший год позитивным. Волгоград, наконец, увидел всё, что ему причиталось в связи с
ЧМ-2018. Прежде всего, это дорожная инфраструктура, существенно улучшившая восприятие Волгограда как современного регионального центра. Также в этом году бурлила и общественная жизнь. Начиная от полемики вокруг новых символов Волгограда - до жарких дискуссий вокруг стратегии социально-экономического развития области. Я и лично рад, что общественность спорит и полемизирует, потому, что именно в таких условиях и рождаются прорывные проекты, способные вытащить город из депрессии. Главным подарком я считаю решение провести референдум о переводе стрелок. Сам я не сторонник перевода, но инструмент референдума однозначно считаю необходимым и важным для решения подобных вопросов. И очень надеюсь, что это будет не последний референдум, а первый. Что жду в следующем году? Жду, что первая половина будет бурной и активной и с экономической, и с общественной стороны, а вторая половина - скорее тихой и спокойной. И очень надеюсь, что инфраструктурный улучшайзинг, прошедший в Волгограде, начнет приносить свои экономические плоды.
Читателям хочу пожелать, чтобы в 2018 году они больше заработали, больше с удовольствием потратили, лучше отдохнули и получили больше приятных впечатлений, чем в прошедшем 2017!
И, конечно же, не мог нас оставить без пожеланий Виктор Пермяков, поэт:
Какой нам светит новый год?
– Два! Ноль! Один! И восемь!!!
Собачье племя всех пород
когда в зенит возносим.
Когда я правду-матку рад
на громкости пределе
обрушивать на Волгоград
как аргумент недели.
Хоть я и не ветеринар,
и даже не кинолог,
милы мне сеттер, сенбернар,
и выводок болонок.
Дворовый пёс, живая прыть,
не лакомясь батоном,
как в год собаки можно быть
тебе у нас бездомным?
Бега собачьи – твой конёк.
Тебе б на мундиале
хоть в запасные... Ты бы смог
добраться до медали.
В собаки год грядёт ЧМ.
Мы все на взводе будем.
И пусть ты не поймёшь зачем
такое нужно людям,
В столь славный год, всем фору дав
по неуёмной злобе,
готов я быть, как волкодав,
с милдониевским лобби.
Моё призванье – стать борзым.
Мне в рот не тычьте палец.
Дрожит пусть немец, сукин сын
и сукин сын швейцарец.
Как Рекс, Мухтар или Бурхан,
я буду архискорым,
когда наведаюсь в Пхёнчхан
на олимпийский форум.
Взыщу со всех за наш позор,
чинуш приближу к шоку,
малюя кукиш в триколор
и тыча в морду МОКу.
Я братьев меньших чту! Не вру.
Овчарки, мопсы, лайки,
через «собака, Яндекс.ру»
вам посылаю лайки!