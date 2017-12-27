«Два! Ноль! Один! И восемь!» Волгоградские эксперты об итогах 2017 года

Весь год нам помогали делать газету интереснее и содержательнее наши эксперты. А в хорошей компании и время проходит толково. Какие волгоградские события в своей сфере наши соавторы посчитали значимыми в 2017-м, и что желают всем горожанам перед боем курантов?

Иван Курилла, профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге:

- Значимым событием уходящего года, я считаю, стало спешное возведение и открытие в пойме реки Царицы мультимедийной выставки на историческую тематику под громким названием «музей». В городе давно не открывались новые культурные объекты, и музей «Россия. Моя история», конечно, привлек многих волгоградцев. К сожалению, как историк, я не могу не сокрушаться, что такой дорогостоящий проект с помощью современных визуальных средств пропагандирует антинаучные взгляды на прошлое. Фактически, это пропаганда анти-западнических, анти-либеральных взглядов, превозносящая авторитарных правителей и Русскую православную церковь, причем создатели не стеснялись использовать и откровенные фальшивки (вроде цитат из Билла Клинтона, которых он никогда не говорил), и ангажированные оценки (вроде описания диссидентов, взятых из книги Н.Н.Яковлева «ЦРУ против СССР», заказанной в свое время КГБ). Аналогичные выставки открываются в этом году во многих городах России, и между организаторами, с одной стороны, и Вольным историческим обществом, с другой, уже развернулась полемика по поводу содержания этих музеев. Надеюсь, что в результате полемики авторы хотя бы уберут очевидные фальшивки, - но, честно говоря, не надеюсь, что они дадут в своих выставках слово «другой стороне», - тем, кто готов предложить другой нарратив российской истории, в котором стремление к свободе важнее монархической власти, а сотрудничество с Западом важнее конфронтации с ним. В 2018 году я бы хотел увидеть оживление Волгограда - в экономической, общественной и – да – политической сферах. Надеюсь на появление новых инициатив, новых людей, и нового настроения.

Виктория Давыдова, кандидат искусствоведения, экс-ректор консерватории им. Серебрякова:

- Если говорить о событии как явлении, уникальном и неповторимом по своей сути, свершение которого предсказывалось и планировалось, то это культурная реформа по-волгоградски. Она была сопряжена с ростом напряженности, негативными последствиями для региона, вызвала сопротивление профессиональных кругов и, как следствие, отток кадров.

2017 год для сферы культуры стал, пожалуй, самым драматичным в истории города и самым нелепым в осознании идейных посылов, исходящих от главных культидеологов. Как теперь распараллелить эти два мира – профессионалов и чиновников, от которых зависит будущее отрасли, – вопрос настоящего и будущего. Не лишним будет напомнить, что «и соловей может помочь пахарю, если не надевать на него хомут».

Чего ожидать? Хотелось бы перемен к лучшему, и чтобы никогда не повторилось безумие уходящего года. Песня Виктора Цоя вспомнилась:

Перемен требуют наши сердца,

Перемен требуют наши глаза,

В нашем смехе и в наших слезах,

И в пульсации вен

Перемен,

Мы ждем перемен!

Всем волгоградцам желаю сил и мужества для преодолений. Полагаю, что преодолевать придется немало.

Валерий Котельников, председатель волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

- Самым значительным событием в деле сохранения культурного наследия Волгоградской области, безусловно, стало вручение премии «Феникс» «За лучший осуществленный проект сохранения и приспособления объектов культурного наследия к современному использованию» Д.В. Шилихину и егопроекту «ЛОФТ 1890». На сегодняшний день реставрация здания бывших жигулёвских пивных складов является примером того, как надо воссоздавать и сохранять немногие дожившие до наших дней образцы царицынской архитектуры.

Другим знаковым событием, но уже с большим знаком минус, является снос комплекса зданий бывших винных складов и спиртоочистительного завода. Документы на выявление этого комплекса были сданы в комитет госохраны ОКН Волгоградской области ещё в июле 2017 года, но его руководство не только не рассмотрело наше заявление, но и не предприняло никаких мер для сохранения зданий 19 века. Именно по этому и ряду других негативных примеров я не могу назвать создание комитета положительным событием для Волгоградской области.

Вот такие два примера абсолютно противоположного отношения к нашему культурному наследию. Я искренне надеюсь, что в следующем, 2018 году, добро, как это всегда бывает в русских сказках, победит зло.

Поздравляю всех волгоградцев с наступающим Новым годом и хочу пожелать им одновременно и терпения, и нетерпимости! От вашей гражданской позиции зависит очень многое, а усилия даже одного человека способны изменить жизнь к лучшему.

Татьяна Гусева, обладатель федерального партбилета №100 «Единой России», бывший заместитель председателя облсовпрофа:

- Значимое событие - 100-летие со дня образования профсоюзного движения Волгоградской области. Фактически, профсоюзы - это первые в истории области массовые общественные организации трудящихся по защите своих прав и интересов. Они, как лакмусовая бумага, отражают состояние общества и самих граждан. Чтобы осознать суть происходящего сегодня, надо вернуться в прошлое и вспомнить основные требования российского пролетариата: улучшение социально-экономического положения наёмных работников, завоевание демократических свобод, в том числе права на свои профессиональные объединения. Как-то не совсем правильно возвращаться в 19 век за тем, чтобы в 21 восстанавливать самые массовые институты гражданского общества, т.к. «рынок» их изрядно потрепал, да и продолжает трепать. Чего ждать от года следующего? Думаю, что определённых перемен во взаимодействии органов исполнительной и законодательной власти с политическими партиями и общественными институтами. Будут структурные и качественные изменения в этих сферах, инициированные на федеральном уровне. Многие политические партии и общественные структуры канут в лету. И как по Салтыкову-Щедрину: многим, склонным путать понятия «Отечество» и «Ваше превосходительство» придётся хорошенько призадуматься. У меня есть один любимый афоризм: «Моя родина там, где моя библиотека». Хочу пожелать читающим людям, чтобы в их дома снова приходили почтальоны (пусть даже виртуальные) с хорошими новостями в хороших газетах, и чтобы на первых страницах красовался Человек Труда. Вернём это, вернётся и всё лучшее.

Вячеслав Черепахин, эксперт в Агентстве стратегических инициатив Волгоградской области:

- В целом, я считаю прошедший год позитивным. Волгоград, наконец, увидел всё, что ему причиталось в связи с

ЧМ-2018. Прежде всего, это дорожная инфраструктура, существенно улучшившая восприятие Волгограда как современного регионального центра. Также в этом году бурлила и общественная жизнь. Начиная от полемики вокруг новых символов Волгограда - до жарких дискуссий вокруг стратегии социально-экономического развития области. Я и лично рад, что общественность спорит и полемизирует, потому, что именно в таких условиях и рождаются прорывные проекты, способные вытащить город из депрессии. Главным подарком я считаю решение провести референдум о переводе стрелок. Сам я не сторонник перевода, но инструмент референдума однозначно считаю необходимым и важным для решения подобных вопросов. И очень надеюсь, что это будет не последний референдум, а первый. Что жду в следующем году? Жду, что первая половина будет бурной и активной и с экономической, и с общественной стороны, а вторая половина - скорее тихой и спокойной. И очень надеюсь, что инфраструктурный улучшайзинг, прошедший в Волгограде, начнет приносить свои экономические плоды.

Читателям хочу пожелать, чтобы в 2018 году они больше заработали, больше с удовольствием потратили, лучше отдохнули и получили больше приятных впечатлений, чем в прошедшем 2017!

И, конечно же, не мог нас оставить без пожеланий Виктор Пермяков, поэт:

Какой нам светит новый год?

– Два! Ноль! Один! И восемь!!!

Собачье племя всех пород

когда в зенит возносим.

Когда я правду-матку рад

на громкости пределе

обрушивать на Волгоград

как аргумент недели.

Хоть я и не ветеринар,

и даже не кинолог,

милы мне сеттер, сенбернар,

и выводок болонок.

Дворовый пёс, живая прыть,

не лакомясь батоном,

как в год собаки можно быть

тебе у нас бездомным?

Бега собачьи – твой конёк.

Тебе б на мундиале

хоть в запасные... Ты бы смог

добраться до медали.

В собаки год грядёт ЧМ.

Мы все на взводе будем.

И пусть ты не поймёшь зачем

такое нужно людям,

В столь славный год, всем фору дав

по неуёмной злобе,

готов я быть, как волкодав,

с милдониевским лобби.

Моё призванье – стать борзым.

Мне в рот не тычьте палец.

Дрожит пусть немец, сукин сын

и сукин сын швейцарец.

Как Рекс, Мухтар или Бурхан,

я буду архискорым,

когда наведаюсь в Пхёнчхан

на олимпийский форум.

Взыщу со всех за наш позор,

чинуш приближу к шоку,

малюя кукиш в триколор

и тыча в морду МОКу.

Я братьев меньших чту! Не вру.

Овчарки, мопсы, лайки,

через «собака, Яндекс.ру»

вам посылаю лайки!