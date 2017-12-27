Скоро и в Волгограде всё случится

Новый год – это, конечно, условность. Кто-то когда-то решил одну веху заканчивать 31 декабря, а следующую начинать 1 января. Но традиция прижилась, и не нам её переворачивать. Для того чтобы вступить в новый год, на его пороге традиционно подводят итоги уходящего. Вспоминают, что случилось, чтобы понять, что из этого получилось.

Реформировали, да ничего не выреформировали

«Не дай вам бог жить в эпоху реформ», - говорили мудрецы. Но времена не выбирают, и волгоградцам пришлось в этом году, как никогда, испытать на себе переустройство городской инфраструктуры: коммунальной, рыночной, транспортной. Активно развернулись коммунальные концессии, продвигающие пиар-мантру о глобальной модернизации городских сетей. Горожане прочувствовали это на себе огромным – на 9,8% повышением тарифов, при рекомендуемом правительством максимуме в 4,2%, массовыми отключениями воды, которая лучше и чище не стала, да разрытыми траншеями. Окопы обещали закопать сначала к одной дате, затем к другой. Но даже к концу года всех обещаний не выполнили – вероятно, решили так, с окопами в центре города, и отпраздновать 75-летие Сталинградской битвы.

Массированной зачистке подверглись в этом году торговые точки Волгограда. «В целях упорядочивания размещения нестационарных объектов» в планах сноса 900 киосков и павильонов. В то же время администрация Волгограда объявила конкурс на лучшее архитектурное решение оформления ларьков и развалов. Это уже далеко не первый конкурс, по итогам которого власти заставляют коммерсантов оформлять киоски по определенным проектам и в едином стиле.

Много говорилось о новой транспортной схеме, открывшей войну с частниками-маршруточниками. В результате, все транспортные маршруты, складывающиеся годами и десятилетиями, перекроились так, что ни один коренной волгоградец не объяснит, каким номером и каким видом транспорта вам воспользоваться, чтобы попасть из точки А в точку Б. Да и кратчайшей прямой, соединяющей точки, скорее всего, не найдется. Придется добираться с пересадками, и соответственно платить больше. В конкурсе на осуществление регулярных перевозок победил единственный участник - «Волгоградский автобусный парк», дочерняя организация иногородней компании «Питеравто», предприятие частное. На субсидирование деятельности частника в городском бюджете предусмотрели 324 млн рублей, в то время как для МУП «Метроэлектротранс» нашли только 79 млн, а для ВПАТП-7 - 32.

Гумракская телескопическая

Если говорить о вечном – дорогах Волгограда, то тут можно плюсовать. С волгоградским бездорожьем, которое стало уже мемом, в этом году удалось частично справиться. Причем, отремонтированы не только старые дороги, но появились и новые – Нулевая Продольная, например. Хотя, и не для всех дороги стали благом. Например, пострадали жители Гумрака. Масштабный ремонт там прошёл в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Сначала вырубили деревья, чего проектом предусмотрено не было. Затем дорогу опустили настолько низко, что перед въездами в домовладения образовались крутые склоны, и теперь попасть во дворы затруднительно. Одна сторона улицы потеряла тротуары, и после того, как был сделан «технический проезд», оказалась на полтора метра ниже уровня трассы. Шумоизоляционный экран по проекту должен защитить жителей, но на самом деле, как огромный тюремный забор, отгородил их от остального мира. В некоторых местах ограждение поставили на расстоянии менее четырех метров от дворов.

Во всех цивилизованных аэропортах уже давно существуют рукава – телескопические трапы, по которым пассажиры непосредственно из здания аэровокзала попадают на борт самолёта, минуя проезд в автобусе. В Волгограде, похоже, решили не мелочиться и пойти дальше - построить такую «трубу», правда, пока без крыши, прямо от города до аэропорта.

Заводы – на перековку

Территории ещё двух закрывшихся заводов в этом году пустили под застройку. Легендарного тракторного и, может быть, не менее легендарного ликеро-водочного. Пришедший на губернаторство Андрей Бочаров собирался спасти тракторный, добившись размещения на нем заказа на производство боевой десантной техники. Но в итоге оказался в той же ситуации, что в прошлом году и с Химпромом, и заводом буровой техники - спасти предприятия не смог. Снятое с квадрокоптера видео и тракторного, и ликерки появилось в сети Интернет. По виду территории пока напоминают печальную чернобыльскую Припять. Но, обещают, что скоро здесь вырастут очередные многоэтажки. Зачем городу, население которого убывает и обладает низкой платёжеспособностью, столько жилья, пока ещё никто не объяснил.

Протесты года

После ухода несколько лет назад с поста губернатора Николая Максюты, и особенно после ухода из жизни бессменного лидера регионального отделения КПРФ Алевтины Апариной, Волгоград перестали именовать «протестным красным поясом».

Вот и выборы провели, прижав административным ресурсом так, что ни одна партия, кроме «Единой России» не пробилась, и коммунальными тарифами жителей придавили, и городской транспорт перекроили, задрав стоимость проезда – а волгоградцы всё молчат. Всё терпят.

Но март показал - протестное движение в регионе не утихло. Разве что приобрело другие цвета. В марте Навальный, посетивший город на Волге, разбудил молодежь. Сразу за молодежью, устроившей протестные прогулки, на Третьей Продольной магистрали выстроились дальнобойщики, заглушив моторы своих фур и выражая таким образом протест системы «Платон».

Перед ситуацией, когда уже стало нечего терять, поставили волгоградских маршрутчиков. Водители маршрутных такси, которые должны были исчезнуть в угоду «Волгоградскому автобусному парку», проехали вереницей автопробега по главным магистралям Волгограда. Начали в Красноармейском районе, а закончили на Спартановке. Колонна растянулась примерно на три километра, всего в автопробеге участвовали около четырехсот автомобилей.

Апрель отметился митингами жителей Гумрака, которые пострадали от обустройства инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу. Затем были всякие одиночные пикеты, потому что согласовать митинг в Волгограде стало непросто.

А во второй половине года протестное движение сошло. Вероятно, потому, что самые недовольные пассионарные жители стали покидать регион.

И о погоде, т.е. культуре

Немало пассионариев от культуры уехали в этом году из Волгограда. Страшное дело, волгоградцам недавно объявили, что в настоящее время продолжается разработка единой концепции развития культуры. По странному стечению, это очень созвучно «комплексной транспортной схеме», которую никто никогда в глаза не видел, но которая, мы уже знаем, к чему привела.

Весь год лихорадило консерваторию имени Серебрякова. Ещё пару лет назад ректором Серебряковки был хороший человек и хороший музыкант, но слабоватый руководитель. Когда к консерватории проявили повышенный интерес чиновники от культуры, бороться за место под солнцем он не стал и ушёл по собственному желанию. Вместо него, сюрпризом для властьимущих, коллектив выбрал кандидата из своих рядов. Виктория Давыдова, юридически подковано закусив удила, прошла вместе с коллективом и аккредитацию, и подтвердила статус консерватории, как эффективного вуза. Такого в городском комитете не ожидали, и не придумали ничего другого, как просто уволить Давыдову – расторгли контракт без объяснения причин. Экс-ректор уверена, что сделано это для того, чтобы другой человек не мешал объединению вуза с институтом культуры, а имущественный комплекс Серебряковки при этом ушёл бы по иному назначению.

Следующим эпицентром стал Новый Экспериментальный театр. Сначала средства массовой информации, а за ними и соцсети бурно обсуждали зарплату художественного руководителя театра Отара Джангишерашвили. Потом – культурную и эстетическую ценность постановок театра. Пока в НЭТе накал страстей поутих – вероятно, участники дуэли нашли взаимный интерес не доводить её до выстрелов. Но поруганная честь (бубновый интерес), наверняка, вернут стороны к барьеру в следующем году.

Безусловно, больше других культурных учреждений отчаянно штормило в этом году филармонию. Там решили, что Волгоград не стоит мессы, и уволили единственного штатного органиста Владимира Королевского. 240 сотрудников филармонии получили уведомление о сокращении. Ансамблю старинной музыки «Конкордия», занимающемуся огромной просветительской деятельностью, предложили сосредоточиться на коммерческих выступлениях. В результате «Конкордии» просто не стало, так же как и хоровой капеллы – старейшего коллектива, созданного весной 1943 года, сразу после освобождения Сталинграда.

Похоже, волгоградская академическая культура стала заложником двух событий следующего года - юбилея празднования Сталинградской битвы и Чемпионата мира по футболу, на которых сосредоточились власти.

Собственно, о том, что «легко не будет» волгоградцы были предупреждены. И хотя легких путей и не ищем, в следующем году нас предсказуемо ожидают эти два события – 75-летие Сталинградской Победы, ЧМ-2018, и связанная с ними движуха. Главное, чтобы не получилось, как с гумракцами.

P.S. Храните порядок в своём доме, своих семьях, отношениях с друзьями и близкими, и когда-нибудь порядок сохранит вас! С наступающим Новым годом!