Борис Дубровский и собака «Тора» поздравили южноуральцев с Новым годом

Глава Южного Урала Борис Дубровский вместе с символом наступающего нового 2018 года поздравил южноуральцев с наступающими праздниками.

Поначалу южноуральцы недоумевали, как может собака за все время видеозаписи ни разу не обратить внимание на человека, который говорит рядом. Однако выяснилось, что эта собака породы бельгийская овчарка прекрасно выдрессирована и даже умеет находить взрывчатку. Именно она паре с кинологом, капитаном полиции Татьяной Луженковой, выезжали на осмотр зданий после волны телефонных сообщений о лжеминировании. Кинологический расчет служит в главке МВД.

- Челябинская область встречает его достойно, - отметил глава региона. - Уверенно работает экономика, выполнены все социальные обязательства. Мы вместе преодолели многие трудности и теперь строим планы на будущее.

Борис Дубровский сказал в своем поздравлении, что в новом году всем нам предстоит сделать важный политический выбор, реализовать большие проекты в сфере экологии, укрепить рост экономики и выйти на новое качество жизни.

- Пусть в наступающем году все сложится хорошо, исполнятся все ваши надежды, а в каждом доме будут счастье, любовь и достаток, - сказал Борис Дубровский. - Здоровья вам, благополучия и взаимопонимания. С праздником, дорогие земляки!