Увеличение ягодиц - пластическая операция номер один в мире

Хирургическое увеличение ягодиц становится невероятно популярной пластической операцией среди миллионов женщин, заявляют американские хирурги. Такие звезды, как Ким Кардашян, Ники Минаж и Дженнифер Лопес изменили эстетику женского тела и вдохновили представительниц прекрасной половины человечества последовать их примеру.

Как сообщает Американское сообщество пластических хирургов, обе разновидности увеличения ягодиц, как с использованием имплантов, так и посредством лифтинга, еще в 2014 году были третьей по популярности эстетической операцией в США. В этом году процедура стала уверенным лидером.

Как показывает опрос, 13% американок даже готовы взять кредит, чтобы увеличить себе ягодицы. В этом году жительница Великобритании, чтобы сделать долгожданную операцию и обрести соблазнительные формы как у знаменитостей, взяла кредит в размере 4 000 фунтов стерлингов, пишет vladtime.