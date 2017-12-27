Анатолий Литовченко подарил игрушки и сладости воспитанникам приюта

Команда Анатолия Литовченко уже больше года регулярно приезжает в социально-реабилитационный центр Копейска для несовершеннолетних. Там сейчас находятся 16 ребят и девчат, от которых отказались родители.



Многим из этих детей неизвестен праздник Новый год и Рождество – их с рождения забывали дома без еды, били, родители ругались и били малышей. Некоторые вообще оказались подкидышами. Однако в лице команды Анатолия Литовченко они нашли не только шефов, но и настоящих друзей.



Как отметила заведующая цента Нина Бакирова, это большое счастье, что есть добрые, внимательные люди.



- К команде парламентария всегда можно обратиться за помощью, - сказала она. - И я заметила, что за это время к ним очень привязались дети.



Каждому ребенку вручили подарок и сладости.



- Новый год, день рождения - у ребенка без родителей эти дни редко отличаются от обычных, - отметил парламентарий. – У многих их этих 16 детей таких праздников вообще не было. Наша задача – принести радость и исполнение заветных желаний.