Около 1000 свердловских сирот получили жилье

Фонд жилищного строительства Свердловской области предоставил в нынешнем году 977 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в разных городах региона, сообщает департамент информполитики губернатора.

В последние дни уходящего 2017 года 23 тагильчанина подписали договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда в доме по улице Горняка. На его строительство фонд направил 35,8 миллиона рублей из бюджета Свердловской области и 3,8 миллиона из федерального бюджета. Площадь тридцати жилых помещений составила 1010 квадратных метров.

По данным регионального фонда жилищного строительства, ранее 94 жителя Нижнего Тагила получили ключи от квартир в домах по улице Булата Окуджавы.

Напомним, что география строящихся и приобретаемых жилых помещений обширна. В 2017 году благоустроенные квартиры получили дети-сироты из Екатеринбурга, Красноуфимска, Арамиля, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Первоуральска, Туринска, Туринской Слободы, Артинского городского округа и многих других муниципалитетов Свердловской области.

Отметим, что согласно планам Фонда жилищного строительства Свердловской области, в 2017 году жильем планировалось обеспечить чуть более 800 уральцев.

За 7 лет реализации программы общий объем бюджетных ассигнований, направленных на строительство и приобретение жилых помещений для этой категории граждан, составил более 6,5 миллиарда рублей. Средства поступали из областного и федерального бюджетов. Это позволило обеспечить жильем 4893 ребенка сироты.

В следующем 2018 году реализация программы предоставления жилья детям сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, будет продолжена на всей территории Свердловской области.