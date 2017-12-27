В зонах самостоятельных запусков салютов в праздники будут дежурить активисты

В новогодние праздники активисты намерены дежурить на московских площадках для самостоятельного запуска салютов. Об этом заявил сегодня координатор организации "Безопасная столица" Антон Акишин.

Подчеркивается, что совещание активных граждан запланировано на четверг, 28 декабря. В рамках встречи будут обсуждаться детали дежурств, а также их точные дни. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на слова Акишина, будут также продолжены рейды, в рамках которых активисты выявят места нелегальной продажи пиротехники в столице.

Напомним, ранее стало известно, что в общей сложности на территории города находятся 76 площадок, куда люди могут прийти со своими фейерверками и запустить их.