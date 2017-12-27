В Челябинске рабочая группа по Томинскому ГОКу встретилась во второй раз

Вчера, 26 декабря, в Общественной палате Южного Урала в второй раз встретились активисты и эксперты, которые обсудили воздействие будущего комбината на атмосферу и водные ресурсы региона.



В этот раз на встречу пригласили специалистов из Санкт-Петербургского горного университета, ООО «НТЦ-Геотехнология», ООО «НПФ “Мониторинг месторождений полезных ископаемых”». а также членов Совета по развитиюгражданского общества и правам человека при президенте страны.

Эксперты геологи и гидротехнологи ответили на ряд вопросов, которые касаются влияния будущего ГОКа на качество воздуха и воды. В итоге участники рабочей группы получили исчерпывающие ответы.



Член совета по правам человека при президенте страны Иван Засурский подчеркнул, что постепенно стороны начинают налаживать свое общение. Все чаще в диалоге звучат не эмоции, а факты. Напомним, что первое совещание прошло 1 декабря, следующее намечено на январь 2018 года.