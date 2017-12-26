Владимир Путин повысил оклад судьям

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января 2018 года должностных окладов российских судей всех уровней на 4%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Повысить оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ», — сказано в указе.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих с 1 января 2018 года. Суммы увеличатся в 1,04 раза. Это касается окладов военных, проходящих службу и по контракту, и по призыву. Также стало известно, что зарплаты бюджетников с 1 января будущего года вырастут. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее распоряжение.