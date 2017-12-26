Мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» отменили из-за трагического ДТП

Парад Снегурочек и другие уличные представления, запланированные сегодня в Москве, перенесли на 28 декабря из-за крупной аварии у станции метро «Славянский бульвар», в которой погибли люди.

С просьбой откорректировать программу фестиваля в оргкомитет обратились участники анимационных программ, пояснив свое решение тем, что после страшной трагедии будет некорректно проводить громкие увеселительные мероприятия.

Отменены сегодня все уличные театрализованные представления и концерты, а также ледовый балет «Золушка». Торговые и ресторанные шале работают по обычному графику.

Авария на Кутузовском проспекте произошла 25 декабря. Автобус, который следовал по маршруту «Славянский бульвар» — «Сколково», наехал на пешеходов в подземном переходе. В результате, по официальной информации, четыре человека погибли на месте, двое отказались от госпитализации, еще девять попали в больницы. Водитель находится в тяжелом состоянии.