Глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе скончалась в Москве

Глава компании-организатора премии ТЭФИ Майя Кобахидзе скончалась в столице 26 декабря в возрасте 64 лет, причина смерти Кобахидзе не уточняется. Место и дата церемонии прощания будут названы позже, сообщает портал "Москва 24".

Наталья Уварова, пресс-секретарь премии: "К сожалению, ушла из жизни Майя Кобахидзе, в последние годы она работала генеральным директором Комитета индустриальных телевизионных премий".

Как напомнила Наталья Уварова, в разные годы Майя Кобахидзе занимала посты первого замминистра культуры Грузии, директора департамента господдержки искусства в Минкультуры РФ, а также была начальником управления современного искусства Федерального агентства по культуре и кинематографии.



В этот же день в столице скончался композитор Владимир Шаинский. Автору музыки к более чем 40 мультфильмам и кинофильмам для детей было 92 года, пишет "М24".

